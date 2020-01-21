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Бышовец: «Для Кокорина очень важно именно в „Сочи“ обрести уверенность»

сегодня, 13:32

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Думаю, решение принято Семаком. И оно имеет право на существование, потому что отсутствие игровой практики и пропущенное время не могло не сказаться на Кокорине. Он получит гарантированное место в «Сочи» для игрового тонуса, повышения уровня и улучшения кондиций. Для Кокорина это вполне приемлемая вещь. Тем более что в «Зените» Азмун, Дзюба и целая группа игроков хорошо проводит сезон. Такая конкуренция не гарантировала Александру возможность проявить себя.

В «Сочи» рядом будут партнеры, с которыми он играл. Здесь речь идет об ответственности и амбициозности. Сегодня для Кокорина очень важно именно в «Сочи» обрести уверенность и провести процесс реновации после случившегося с ним.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:41
Ключевое словосочетание - ИМЕННО В СОЧИ. Бросили "утопающему" еще один спасательный круг, правда кружок этот малость потрепанный.
marvel777
marvel777
сегодня в 14:23
ну да после зоны то в Сочи неплохо
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:58
В городе Сочи тёмные ночи)))
Doping87
Doping87
сегодня в 13:43
Лучше бы в Ростов к Мамаеву)
Faustello
Faustello
сегодня в 13:34
Добрый день.
Неделю чалился в бане.
Можно мне показать текст, за который закрыли, ну прямо любопытно.
Спасибо.
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