Бышовец: «Для Кокорина очень важно именно в „Сочи“ обрести уверенность»

Заслуженный тренер СССР прокомментировал переход нападающего «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Думаю, решение принято Семаком. И оно имеет право на существование, потому что отсутствие игровой практики и пропущенное время не могло не сказаться на Кокорине. Он получит гарантированное место в «Сочи» для игрового тонуса, повышения уровня и улучшения кондиций. Для Кокорина это вполне приемлемая вещь. Тем более что в «Зените» Азмун, Дзюба и целая группа игроков хорошо проводит сезон. Такая конкуренция не гарантировала Александру возможность проявить себя.

В «Сочи» рядом будут партнеры, с которыми он играл. Здесь речь идет об ответственности и амбициозности. Сегодня для Кокорина очень важно именно в «Сочи» обрести уверенность и провести процесс реновации после случившегося с ним.