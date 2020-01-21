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«Сочи» ожидает увеличения числа болельщиков после перехода Кокорина

сегодня, 13:11

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина привлечет на трибуны стадиона «Фишт» новых болельщиков.

Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи», чтобы посмотреть на Александра. На данный момент он находится не в расположении команды.
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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 14:28
Наведет там Какорен блатные порядки ахах
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:00
Весь криминальный мир придет посмотреть на сидельца.
112910415
112910415
сегодня в 13:43
несомненно.
твёрдо вставшие на путь исправления колоннами потянутся в сторону Фишта
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:32
За счёт Кокорина болельщиков у фк "Сочи" прибудет из двух "лагерей"..., одни будут присматривать за другими!

ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 13:23
«...возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи»
Так это для болельщиков организовали этап перехода. А я думал чтобы дзюбу на лавку Саня не посадил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:14
Придут канешна)))
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