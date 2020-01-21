«Сочи» ожидает увеличения числа болельщиков после перехода Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина привлечет на трибуны стадиона «Фишт» новых болельщиков.
Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи», чтобы посмотреть на Александра. На данный момент он находится не в расположении команды.
твёрдо вставшие на путь исправления колоннами потянутся в сторону Фишта
твёрдо вставшие на путь исправления колоннами потянутся в сторону Фишта
Так это для болельщиков организовали этап перехода. А я думал чтобы дзюбу на лавку Саня не посадил.
Так это для болельщиков организовали этап перехода. А я думал чтобы дзюбу на лавку Саня не посадил.