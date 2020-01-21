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Уткин дал оценку перехода Кокорина в «Сочи»

сегодня, 13:14

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под собственным уровнем Кокорина. Конкретным это понятие становилось, только когда речь заходила о количестве звёзд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же сколько людей, столько уровней Кокорина.

Мало того – аренда в «Сочи» подтверждает, что Кокорин в порядке. «Сочи» надо вытаскивать и сохранять в Премьер-Лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчёмности. Надо же будет их куда-то девать. А куда? Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном – «Зенит» уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно.

Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации «Газпрома», торговавшейся в Новый год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:50
Похоже, не так уж и готов...
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 14:46
"высшая администрация «Газпрома» - всегда у меня вопрос или что-то пропустил: промышленный Газпром газом занимается или стало Министерством спорта?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:35
Согласен с Уткиным
LOpp
LOpp
сегодня в 14:23
Империя Зла (с)
Трубадур
Трубадур
сегодня в 14:02
Что сказал, лучше бы помолчал.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:57
Кокошу на курорт отправили - подлечиться.
112910415
112910415
сегодня в 13:39
Василий крут !
Каждая строчка по делу, всякое слово на своём месте !
Grey33
Grey33
сегодня в 13:22
Вот Васёк нам всё и растолковал.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:21
Браво Вася, фарм нужно оставлять любой ценой, а в полуфинале ЛЧ с Лионом и Малкома хватит
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