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Тиль: «С командой Кононов вёл себя достаточно нейтрально»

сегодня, 13:03

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль похвалил бывшего главного тренера команды Олега Кононова.

Если бы я знал, почему идеи Кононова не были воплощены на поле, постучал бы в его кабинет, зашел и сказал. Но в непредсказуемости и есть очарование футбола. Никогда нельзя заранее сказать, что фаворит точно выиграет у аутсайдера. Это не теннис, где можно прогнозировать победу Джоковича или Медведева. Футбол состоит из множества факторов, каждый из которых влияет на результат.

Мне он понравился как человек, у нас были хорошие отношения. С командой Кононов вел себя достаточно нейтрально, сдержанно — у него не было перепадов настроения в зависимости от результата.

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Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 13:06
Зато команда вела себя подло.
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