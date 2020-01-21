Тиль: «С командой Кононов вёл себя достаточно нейтрально»

Полузащитник «Спартака» похвалил бывшего главного тренера команды .

Если бы я знал, почему идеи Кононова не были воплощены на поле, постучал бы в его кабинет, зашел и сказал. Но в непредсказуемости и есть очарование футбола. Никогда нельзя заранее сказать, что фаворит точно выиграет у аутсайдера. Это не теннис, где можно прогнозировать победу Джоковича или Медведева. Футбол состоит из множества факторов, каждый из которых влияет на результат.

Мне он понравился как человек, у нас были хорошие отношения. С командой Кононов вел себя достаточно нейтрально, сдержанно — у него не было перепадов настроения в зависимости от результата.