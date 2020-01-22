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Платини назначен советником президента FIFPro

сегодня, 18:07

Бывший глава УЕФА Мишель Платини назначен на пост советника президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пиа. Глава FIFPro прокомментировал назначение:

У Мишеля Платини есть уникальные навыки общения, он обладает большими связями и знаниями. Он человек, к которому всегда будут прислушиваться. Я знаком с Платини с 1972 года. Ему удавалось продвигать свои идеи, будучи президентом УЕФА. Его всегда слушали на самом высоком уровне.

Наопмним, что в 2015 году Комитет ФИФА отстранил на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главу УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера из-за денежных махинаций. В 2016 году Платини покинул пост президента УЕФА. Срок его отстранения истёк в октябре 2019 года.

Недавно Платини выразил мнение относительно работы ФИФА и CAS.

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