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«Барселона» пожелала удачи Вальверде

сегодня, 01:54

Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны».

Пресс-служба каталонского клуба простилась с экс-наставником в «твиттере».

«Барселона» и главный тренер Эрнесто Вальверде расторгли контракт по обоюдному согласию. Спасибо тебе за всё, Эрнесто. Желаем всего наилучшего.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:35
Нужно поблагодарить конечно за 2 чемпионских титула, за кубок!
Но я рад, что пути разошлись.. так продолжаться не могло.
Команда с каждым матчем показывала плохие результаты, особенно на выезде.
Пожелаем удачи Эрнесто)
max74
max74
сегодня в 01:58
После пинка
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