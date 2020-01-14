«Барселона» пожелала удачи Вальверде

Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны».
Пресс-служба каталонского клуба простилась с экс-наставником в «твиттере».
«Барселона» и главный тренер Эрнесто Вальверде расторгли контракт по обоюдному согласию. Спасибо тебе за всё, Эрнесто. Желаем всего наилучшего.
Но я рад, что пути разошлись.. так продолжаться не могло.
Команда с каждым матчем показывала плохие результаты, особенно на выезде.
Пожелаем удачи Эрнесто)
Но я рад, что пути разошлись.. так продолжаться не могло.
Команда с каждым матчем показывала плохие результаты, особенно на выезде.
Пожелаем удачи Эрнесто)