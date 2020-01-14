«Барселона» пожелала удачи Вальверде

Кике Сетьен сменил на посту главного тренера «Барселоны».

Пресс-служба каталонского клуба простилась с экс-наставником в «твиттере».

«Барселона» и главный тренер Эрнесто Вальверде расторгли контракт по обоюдному согласию. Спасибо тебе за всё, Эрнесто. Желаем всего наилучшего.