«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно

сегодня, 18:38

Голкипер «Челси» теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.

В стане «синих» рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года. Главным кандидатом на замену является вратарь «Бернли» Ник Поуп. Источник отмечает, что «Челси» подпишет Поупа только в случае продажи Кепы.

Напомним, что «Челси» приобрел Кепу у «Атлетика» летом 2018 года за 80 млн евро.