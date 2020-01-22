«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.
В стане «синих» рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года. Главным кандидатом на замену является вратарь «Бернли» Ник Поуп. Источник отмечает, что «Челси» подпишет Поупа только в случае продажи Кепы.
Напомним, что «Челси» приобрел Кепу у «Атлетика» летом 2018 года за 80 млн евро.
В текущем сезоне Аррисабалага сыграл в 31 матче за «синих» во всех турнирах, пропустив 43 гола, шесть матчей отстоял на ноль. Также отметим, что Кепа является худшим вратарём АПЛ по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне.