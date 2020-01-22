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«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно

сегодня, 18:38

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.

В стане «синих» рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года. Главным кандидатом на замену является вратарь «Бернли» Ник Поуп. Источник отмечает, что «Челси» подпишет Поупа только в случае продажи Кепы.

Напомним, что «Челси» приобрел Кепу у «Атлетика» летом 2018 года за 80 млн евро.

В текущем сезоне Аррисабалага сыграл в 31 матче за «синих» во всех турнирах, пропустив 43 гола, шесть матчей отстоял на ноль. Также отметим, что Кепа является худшим вратарём АПЛ по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Lewa2708
сегодня в 19:13
Если реально уже летом, то запомнится в Челси лишь тем, как самый дорогостоящий вратарь в истории не оправдал себя и наполовину, ну и то как он включил тренера при Сарри
Кепа не виноват,что его купили ДОРОГО! А вот оправдывает ли он свою зарплату - это уже более объективный вопрос. К примеру, Запорожец не виноват,что его купили за миллион баксов,от этого он феррари или Бентли не станет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Медив
сегодня в 19:11
Будет сложно. Надо найти идиотов, которые не смотрят футбол, но много тратят на футболистов.
ну вернуть свои деньги в любом случае н7е получится,потому что изначально покупали по завышенному ценнику. Тут такой вариант продать дешево и купить дорого(в Челси только за дорого продадут) или же усилить защиту и не продавать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:10
Если только скинут процентов 80-90 от закупочной стоимости.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ROMA DROGBA
сегодня в 19:09
Мда уж. А сколько надежд подавал
Нормальный кипер, защита - ДНО! Это всё не придаёт уверенности голкиперу. Посмотрите матчи,когда КЕПА именно просто тащил ВСЁ. Скажу честно.когда он пришёл в Челси - я понял что этому парню тут делать нечего,он есть слабое звено. Но вот при Сарри отыграл Сезон нормально.на моё удивление. А теперь почему то "посыпался".... да у вас бы и Алиссон минимум 1-2 мяча за матч пропускал.Назовите хоть одного заща? Цезарь разве что опытный,но ему то не 25 лет! Зума - так это для Борнмута или Норвича игрок,сколько привозов совершил.Кристенсен, Рюдегер и Эмерсон их обыграл мёртвый Арсенал,без Обамы,да и ещё в меньшинстве.Не нра Кепа,поставьте Кабальеро.А что с Томори,вроде бы не плохо играл? в общем надо защиту усиливать - однозначно.
Boytser
Boytser
сегодня в 19:01
Давно пора.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:00
Если реально уже летом, то запомнится в Челси лишь тем, как самый дорогостоящий вратарь в истории не оправдал себя и наполовину, ну и то как он включил тренера при Сарри
Медив
Медив
сегодня в 18:41
Будет сложно. Надо найти идиотов, которые не смотрят футбол, но много тратят на футболистов.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:40
Мда уж. А сколько надежд подавал
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