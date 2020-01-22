«Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Челси»

сегодня, 01:08

«Арсенал» в меньшинстве сумел вырвать ничью у «Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Челси» с 40 очками идёт на 4-м месте, «Арсенал» с 30 баллами делит 10-13 места с «Кристал Пэлас», «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Арсенал» - 2:2 (1:0)

Голы: Жоржиньо 28 (пенальти), Аспиликуэта 84 - Габриэл Мартинелли 63, Бельерин 88

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи 79).

Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг 81), Озил (Гендузи 55), Габриэл Мартинелли (Уиллок 90+1), Ляказетт.

Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Эмерсон 21, Кристенсен 59, Гендузи 76

Удаление: Луис 26

Судья: Атвелл Стюарт.

В другом поединке тура «Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0).