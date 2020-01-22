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«Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Челси»

сегодня, 01:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» в меньшинстве сумел вырвать ничью у «Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Челси» с 40 очками идёт на 4-м месте, «Арсенал» с 30 баллами делит 10-13 места с «Кристал Пэлас», «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Арсенал» - 2:2 (1:0)
Голы: Жоржиньо 28 (пенальти), Аспиликуэта 84 - Габриэл Мартинелли 63, Бельерин 88

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи 79).
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг 81), Озил (Гендузи 55), Габриэл Мартинелли (Уиллок 90+1), Ляказетт.
Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Эмерсон 21, Кристенсен 59, Гендузи 76

Удаление: Луис 26

Судья: Атвелл Стюарт.

В другом поединке тура «Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 02:18
Помню, года 2-3 назад играли тов.матч между собой Англия и Бразилия. Матч закончился вничью, а "игроком матча" стал Гомез. Парень талантливый, круче Стоунзов,Магуайров и др. английских деревьев. Но жутко травматичный, как старина Д. Аггер
Медив
Медив ответил George-CFC
сегодня в 02:14
Хаверц. Он занимал место Ковачича, который выдаёт отличный сезон. С чего ты взял и постоянно твердишь что спроса нет с этого Челси?! Ну ты сам им так разрешил, типа играйте как хотите. Результат не важен для Челси?( Выход из группы и ТоП4 это обязательно
А с чего ты взял, что Абрам поставил им какие то задачи? Все говорит о том, что для Челси этот сезон сделали сезоном перестройки. Я просто напоминаю об этом. Да, Абрахам и Маунт устали. Но первые три месяца показали, что они очень талантливы. А выносливость можно развить только постоянно играя. Им по 20-22 года. Нельзя от них требовать играть с максимальной эффективностью в первый же сезон все 38 туров. Но и не играя на пределе, а сидя на лавке, они не смогут наработать себе выносливость. Если следил, то в первый год в КП, даже такой бык как Лофтус играл с сильными перепадами. Тут ничего не остается, как только ждать. В следующем сезоне они будут готовы чуть лучше, еще через сезон - еще лучше. На максимум выйдут через 2 года, когда им будет по 25. Тут или ждать, или пускать потом слюни, когда они будут феерить за другие клубы в это время.
Неужели надо постоянно наступать на эти грабли? Так уже было.
Imrebellion
Imrebellion ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 02:12
Даже если 999 лярдов заплатят и реально будешь вылезать из кожи и землю грызть, абсолютом не станешь. Откуда берете такие аргументы?
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 02:08
Алиссон отдает голевую ,а Лингард празднует
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил ФанГалактикоса
сегодня в 02:06
Все в курсе, даже сам Лингард)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 02:02
Джо Гомес затмил Де лигта не нужен он нам за 10,15,слишком завышена цена за ноунейма.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Imrebellion
сегодня в 02:01
Если за тебя платят 90 лярдов,конечно должен из кожи лезьт но выручат команду.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 02:01
У Аллисона больше ассистов в этом сезоне чем у Лингарда :D
George-CFC
George-CFC
сегодня в 02:01
Спокойной ночи на сколько это возможно и Кам он, Челси!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 02:01
    George-CFC
    George-CFC ответил Imrebellion
    сегодня в 02:00
    Да фиг с Кепой уже. Вся команда и тренер облажались по крупному и который уже раз. Будут работать - естественно, что ещё они могут сказать.
    George-CFC
    George-CFC ответил Медив
    сегодня в 01:57
    Хаверц.
    Он занимал место Ковачича, который выдаёт отличный сезон. С чего ты взял и постоянно твердишь что спроса нет с этого Челси?! Ну ты сам им так разрешил, типа играйте как хотите. Результат не важен для Челси?(
    Выход из группы и ТоП4 это обязательно
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:57
    Тут я полностью с Вами согласен
    Медив
    Медив ответил Евгений Макрушин
    сегодня в 01:56
    А за что борется Челси стесняюсь спросить??? Игуаин и Жоржинью игроки его бывшей команды,а Кепу он и не знал особо,так,что никакой это не бред
    Ну как бы борется за побольше вещей, чем Атлетик. Я к тому, что это Атлетик может поставить 21 летнего кипера в рамку и им пофиг по большому счету.
    А Кепу да, выбрал Сарри потому что он вроде как хорошо играет ногами. В плане не отбивает, а пасует. Для Саррибола, где мяч по двадцать раз курсирует от напа к киперу это важно. А то что он рукoжоп, для деда отходило на второй план. А так да, английских киперов в основном учат выбивать мяч фиг знает куда, не особо парясь. По этому дед знал, что просил. Вот и получили
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 01:55
    Мда. Что за глупости про вратаря - "самый дорогой значит априори тащить должен всё!"? А когда команда с игры забивает еле еле против аутсайдеров, организует минимум моментов, не может ни обыграть, ни удержать счет против 10(!) целый матч...никого не смущает?? Даже еслиб привез кипер, а не "НЕ ОТБИЛ 1НА1 И СВОБОДНЫЙ СИЛЬНЫЙ УДАР В УГОЛ - ПОЗОР!!!", то остальные должны были решить все вопросы в атаке, раз уж всем составом атакует.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:54
    Да какой Лингард?больше чем у Роналду ,и Месси
    George-CFC
    George-CFC ответил Медив
    сегодня в 01:54
    Не знаю наверняка, но в Челси тренер трансферами не ведает... Игуаина ну кинули подачку деду, но такой трансфер как вратарь на годы, вряд ли бы спрашивали у итальянца
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
    сегодня в 01:54
    Сарри забери своих любимчиков Кепу ,Жожиньо.ведь эти топ трансферы курилки
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
    сегодня в 01:54
    У 21 летнего Трента за два года больше голевых, чем у Лингарда за всю его карьеру)
    Медив
    Медив ответил George-CFC
    сегодня в 01:51
    Наверное потому что от него никакой пользы с декабря где-то. Футболист он талантливый и способный, но потянет ли? Как-то в декабре он уже стал говорить что напряжение слишком велико? Что? Это ещё от них никто не требует Чемпионства... просто выйти из группы ЛЧ и топ4, а для него это великое напряжение.
    А что, много сейчас в мире 20 летних плеймекеров, которые тащат клубы в топ чемпионатах? В возрасте Маунта Мэддисон еще пылил в Чемпоншипе. Для всего нужно время и опыт. Еще ж перед началом года все говорили, что как бы команда не играла, с молодых спроса не будет. Потому что это их первый сезон на большом уровне. По этому пусть они наигрывают себе навыки. Не понимаю, в какой момент вдруг появилась уверенность, что они должны затащить Челси в топ-4.
    Понимаю, если бы кто то играл лучше их. Так сегодня вышли без Маунта и что? Он не по праву занимал чье то место? Нифига. Остальные отыграли также как и он. Так пусть уж лучше играет Маунт
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:50
    Может Сарри заберет своих ноунеймов в юве,Кепу ,Жожиньо, ведь там еше один главный привозчик Де лигт.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Евгений Макрушин
    сегодня в 01:50
    Это понятно. Я конкретно про юве (они любят подписывать средних игроков бесплатно)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:48
    Бесплатно это понятно,что условное понятие,но если любой гранд захочет игрока Арсенала,то конониры не в состоянии его удержать
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
    сегодня в 01:45
    Бесплатно его Арсенал не отдаст. Только д4арей, типа Рэмси или Давида Луиза)
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:45
    Почему Лэмпард не дает бить из-за пределов штрафной? Почему это редкость? Ведь сам же прекрасно бил и решал исход? Почему только прострелы в центр, все играют на Абрама, который почти всегда закрыт?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Медив
    сегодня в 01:44
    А за что борется Челси стесняюсь спросить???
    Игуаин и Жоржинью игроки его бывшей команды,а Кепу он и не знал особо,так,что никакой это не бред
    Медив
    Медив ответил George-CFC
    сегодня в 01:44
    Да и смысл вообще говорить оВиллиане? Он уже просто заколебал, но Лжмпард требует продлить контракт, ну ваще...
    А что Лэмпард скажет прессе? Мы его терпим до лета? Понятно что он говорит, что игрок ему нужен. Это же не Конте со своим сакральным: "У меня не было футболистов, по этому пришлось выпустить Барки"
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:41
    Алиссон одна голевая,Лингард ноль
    Медив
    Медив ответил George-CFC
    сегодня в 01:41
    Правильно сказал. Все английские киперы середняки для эвертонов, вон Хендерсон появился - хорош, да. Пикфорд))) команда мечты просто. Пикфорд на Маунта и гол и так в каждом матче
    Ок, не английские киперы. Но хотя бы чувак с еврокубковым опытом. А не молодой испанец с одним годом в карьере в ЛаЛиге. Кто вообще таких киперов берет на пост №1 в команду, которая за что то борется? И не надо говорить, что Сарри не спрашивали. Игуаина и Жоржиньо Грановская не сама догадалась пригласить... Их Сарри значит привел, а когда подписывали кипера за 70 лямов его не спросили? Бред
    George-CFC
    George-CFC ответил Медив
    сегодня в 01:40
    Да и смысл вообще говорить оВиллиане? Он уже просто заколебал, но Лжмпард требует продлить контракт, ну ваще...
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