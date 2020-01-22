«Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Челси»

«Арсенал» в меньшинстве сумел вырвать ничью у «Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии.
«Челси» с 40 очками идёт на 4-м месте, «Арсенал» с 30 баллами делит 10-13 места с «Кристал Пэлас», «Эвертоном» и «Ньюкаслом».
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Арсенал» - 2:2 (1:0)
Голы: Жоржиньо 28 (пенальти), Аспиликуэта 84 - Габриэл Мартинелли 63, Бельерин 88
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи 79).
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг 81), Озил (Гендузи 55), Габриэл Мартинелли (Уиллок 90+1), Ляказетт.
Главный тренер: Артета Микель.
Предупреждения: Эмерсон 21, Кристенсен 59, Гендузи 76
Удаление: Луис 26
Судья: Атвелл Стюарт.
В другом поединке тура «Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
Неужели надо постоянно наступать на эти грабли? Так уже было.
Неужели надо постоянно наступать на эти грабли? Так уже было.
Он занимал место Ковачича, который выдаёт отличный сезон. С чего ты взял и постоянно твердишь что спроса нет с этого Челси?! Ну ты сам им так разрешил, типа играйте как хотите. Результат не важен для Челси?(
Выход из группы и ТоП4 это обязательно
Он занимал место Ковачича, который выдаёт отличный сезон. С чего ты взял и постоянно твердишь что спроса нет с этого Челси?! Ну ты сам им так разрешил, типа играйте как хотите. Результат не важен для Челси?(
Выход из группы и ТоП4 это обязательно
А Кепу да, выбрал Сарри потому что он вроде как хорошо играет ногами. В плане не отбивает, а пасует. Для Саррибола, где мяч по двадцать раз курсирует от напа к киперу это важно. А то что он рукoжоп, для деда отходило на второй план. А так да, английских киперов в основном учат выбивать мяч фиг знает куда, не особо парясь. По этому дед знал, что просил. Вот и получили
А Кепу да, выбрал Сарри потому что он вроде как хорошо играет ногами. В плане не отбивает, а пасует. Для Саррибола, где мяч по двадцать раз курсирует от напа к киперу это важно. А то что он рукoжоп, для деда отходило на второй план. А так да, английских киперов в основном учат выбивать мяч фиг знает куда, не особо парясь. По этому дед знал, что просил. Вот и получили
Понимаю, если бы кто то играл лучше их. Так сегодня вышли без Маунта и что? Он не по праву занимал чье то место? Нифига. Остальные отыграли также как и он. Так пусть уж лучше играет Маунт
Понимаю, если бы кто то играл лучше их. Так сегодня вышли без Маунта и что? Он не по праву занимал чье то место? Нифига. Остальные отыграли также как и он. Так пусть уж лучше играет Маунт
Игуаин и Жоржинью игроки его бывшей команды,а Кепу он и не знал особо,так,что никакой это не бред
Игуаин и Жоржинью игроки его бывшей команды,а Кепу он и не знал особо,так,что никакой это не бред