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«Севилья» обыграла «Леванте» в Кубке Испании

сегодня, 00:54
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«Севилья» одержала победу над «Леванте» в 1/16 финала Кубка Испании.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

Севилья - Леванте 3:1 (1:1)
Голы: Фернандо 13, Окампос 46, Торрес 78 - Оскар Дуарте 31

«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Диего, Эскудеро (Регилон 85), Торрес, Фернандо, Эвер Банега (Гудель 73), Окампос, Де Йонг (Эн-Несери 81), Нолито
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Леванте»: Айтор, Коке, Везу, Оскар Дуарте, Клер, Эрнани, Радойя, Кампанья, Моралес (Мелеро 59), Рочина (Марти 79), Леон Лимонес (Майораль 59)
Главный тренер: Лопес Пако.

Предупреждения: Рочина 32, Фернандо 38, Нолито 61, Эвер Банега 71, Гомес 81

Судья: Санчес Хосе.

Напомним, что недавно «Севилья» уступила «Реалу» в чемпионате Испании.

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