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«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

сегодня, 00:46
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Наполи» победил «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Лацио» 1:0 (1:0)
Голы: Инсинье 2 Нереализованный пенальти: Иммобиле 10

«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Лоботка (Луперто 22), Демме, Зелински, Кальехон (Элмас 67), Милик, Инсинье (Руис 77)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Патрик 70), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Пароло, Лулич (Хони 76), Кайседо (Корреа 55), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Хисай 8, Ачерби 14, Хисай 19, Лейва 25

Удаления: Хисай 19, Лейва 25

Судья: Масса Давиде.

Напомним, что в минувший уик-энд «Наполи» неудачно выступил в Серии А. Неаполитанцы проиграли «Фиорентине» на домашнем стадионе.

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Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 00:48
Наполи, поле, судейство - всё мрак. С победой меня.
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