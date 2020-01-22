«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

сегодня, 00:46

«Наполи» победил «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Лацио» 1:0 (1:0)

Голы: Инсинье 2 Нереализованный пенальти: Иммобиле 10

«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Лоботка (Луперто 22), Демме, Зелински, Кальехон (Элмас 67), Милик, Инсинье (Руис 77)

Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Патрик 70), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Пароло, Лулич (Хони 76), Кайседо (Корреа 55), Иммобиле

Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Хисай 8, Ачерби 14, Хисай 19, Лейва 25

Удаления: Хисай 19, Лейва 25

Судья: Масса Давиде.

Напомним, что в минувший уик-энд «Наполи» неудачно выступил в Серии А. Неаполитанцы проиграли «Фиорентине» на домашнем стадионе.