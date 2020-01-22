«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Наполи» победил «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Лацио» 1:0 (1:0)
Голы: Инсинье 2 Нереализованный пенальти: Иммобиле 10
«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Лоботка (Луперто 22), Демме, Зелински, Кальехон (Элмас 67), Милик, Инсинье (Руис 77)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Патрик 70), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Пароло, Лулич (Хони 76), Кайседо (Корреа 55), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Хисай 8, Ачерби 14, Хисай 19, Лейва 25
Удаления: Хисай 19, Лейва 25
Судья: Масса Давиде.
Напомним, что в минувший уик-энд «Наполи» неудачно выступил в Серии А. Неаполитанцы проиграли «Фиорентине» на домашнем стадионе.