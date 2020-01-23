Сёмин – о поражении «Осиеку»: «Мы пропускаем нелепые голы»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги товарищеского матча с «Осиеком» на сборах в Испании.

Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад. У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации. Мы пропускаем нелепые голы. Поэтому есть о чем поговорить. Это хорошо.

Все ниже среднего уровня, потому что мы тренируемся всего восемь дней. Оценка будет необъективной. Во втором тайме было больше эмоций, а качество игры невысокое, как и в первом. Из-за эмоций футбол кажется более быстрым и агрессивным.