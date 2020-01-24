«Ливерпуль» на выезде добыл победу над «Вулверхэмптоном»

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон». Открыл счет в матче на 8-й минуте хавбек «красных» Джордан Хендерсон, «волки» ответили голом Рауля Хименеса на 51-й минуте. Точку в поединке поставил Роберто Фирмино, отправив мяч в ворота на 84-й минуте.
«Ливерпуль» по-прежнему в недосягаемости лидирует в таблице АПЛ (67 очков), «Вулвс» на 7-й позиции (34 очка).
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» 1:2 (0:1)
Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Роберто Фирмино 84
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 87), Кастро, Нету (Жота 77), Траоре, Хименес
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 70), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Ориги 85), Роберто Фирмино, Мане (Минамино 33)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Робертсон 56
Судья: Оливер Майкл.
https://youtu.be/M7EOdyzhKQA
https://youtu.be/Jnc6bFzkcM0
Напоминает ювентус во все эпохи
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https://youtu.be/YcqdC-jnY8k
Если бы не Алиссон и большое везение то у ворота Ливерпуля забили три мяча.
Салах как всегда любит только себя,не видит никого когда может отдать пас за которым в последствии будет гол.
Волки всегда не удобный соперник для любого гранда английского футбола но Ливерпуль показал характер и выиграл матч.
Если бы не Алиссон и большое везение то у ворота Ливерпуля забили три мяча.
Салах как всегда любит только себя,не видит никого когда может отдать пас за которым в последствии будет гол.
Волки всегда не удобный соперник для любого гранда английского футбола но Ливерпуль показал характер и выиграл матч.
Зебры в кайфе пребывали
Верил в Жоту Джувинейл
Но случился эпикфейл
В поле вышел Минамино
И голешник от Фирмино
Вновь пришёлся ко двору
Пусть проснётся Князь к утру
И тогда увидит он
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Оппонентам Юрген Клопп
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Зебры в кайфе пребывали
Верил в Жоту Джувинейл
Но случился эпикфейл
В поле вышел Минамино
И голешник от Фирмино
Вновь пришёлся ко двору
Пусть проснётся Князь к утру
И тогда увидит он
Как себе забил Дырон
Оппонентам Юрген Клопп
Сколотил надежды гроб