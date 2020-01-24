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«Ливерпуль» на выезде добыл победу над «Вулверхэмптоном»

сегодня, 00:51
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон». Открыл счет в матче на 8-й минуте хавбек «красных» Джордан Хендерсон, «волки» ответили голом Рауля Хименеса на 51-й минуте. Точку в поединке поставил Роберто Фирмино, отправив мяч в ворота на 84-й минуте.

«Ливерпуль» по-прежнему в недосягаемости лидирует в таблице АПЛ (67 очков), «Вулвс» на 7-й позиции (34 очка).

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» 1:2 (0:1)
Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Роберто Фирмино 84

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 87), Кастро, Нету (Жота 77), Траоре, Хименес
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 70), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Ориги 85), Роберто Фирмино, Мане (Минамино 33)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Робертсон 56

Судья: Оливер Майкл.

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Все комментарии
andsuman
andsuman
сегодня в 01:38
опять победа
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:37
....а без него таких соперников стали разделывать под орех:

ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:35
При дырфоне даже с Беларусью у Италии были огромные проблемы.....

SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:32
Жаль этот стих не поймет другие кроме соккерчан. А так было бы весело
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:29
Нет брат сарри я уважаю. Работу сарри можно оценить со следующего года а трусливый футбол остался от Аллегри
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:28
Веселье продолжается. Ненадолго тут подпортили воздух слегонца, но помещение уже проветрено. Аха-ха.)
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил SpaM-SARW
сегодня в 01:27
Даёшь Назаров уволит саррибола!)))))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 01:27
На зависть Назарову так держать
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Эрик Бернар
сегодня в 01:24
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    сегодня в 01:23
    Что сказать красавцы. Клопп ваще дает понять пижонным африканцам что на них есть замена если не взяться за голову
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил заDOOMчивый
    сегодня в 01:23
    Жота после этого момента вошёл "Клуб кривоногих" вместе с Перейрой из МЮ и Дукуре из Уотфорда)
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 01:22
    Ошибаться может Салах, Ван Дейк и даже Алисон, но с Майклом Оливером Ливерпулю ничего не страшно!)))
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 01:21
    9 побед и чемпионы!
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Эрик Бернар
    сегодня в 01:20
    Шубоносец, может ты всё-таки прокомментируешь эпикфейл дырфона с Ромой?=)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
    сегодня в 01:19
    Сейв против Наполи навека. Помним
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    сегодня в 01:19
    Мда. Шабаш ведьм в самом разгаре. Ливерпуль тащит, но как же показательно, что ни один из наиболее агрессивных форумных троллей (не только на этой ветке) ПРОТИВ Ливерпуля не болеет. Напоминает спартак-2017.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
    сегодня в 01:16
    Жунивале присел на посох и пошла смазочка
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:16
    Фи! Аллисон - дырка. Вон ДжиДжи забивает какие красавцы, а ты про какие-то ассисты))))))
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 01:14
    Вахахахахахаха лучший стишок
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:13
    Наряду со Скоминой
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит
    сегодня в 01:13
    Ливерпуль и всех болельщиков клуба с победой!
    Если бы не Алиссон и большое везение то у ворота Ливерпуля забили три мяча.
    Салах как всегда любит только себя,не видит никого когда может отдать пас за которым в последствии будет гол.
    Волки всегда не удобный соперник для любого гранда английского футбола но Ливерпуль показал характер и выиграл матч.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:13
    Фирмино и Алиссон. Один спасает и ассисты даёт, другой постоянно прессингует и голы забивать успевает. Ну что за бразильцы!)
    Ливерпулевские бразильцы!
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 01:13
    Волки Ливеру бой дали
    Зебры в кайфе пребывали
    Верил в Жоту Джувинейл
    Но случился эпикфейл
    В поле вышел Минамино
    И голешник от Фирмино
    Вновь пришёлся ко двору
    Пусть проснётся Князь к утру
    И тогда увидит он
    Как себе забил Дырон
    Оппонентам Юрген Клопп
    Сколотил надежды гроб
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
    сегодня в 01:12
    Знатно Фирма заткнул рты хейтерне
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:12
    Оливер красавец, тащер команды)
    Тюрк-Кипчак
    Тюрк-Кипчак
    сегодня в 01:12
    Всех наших с победой. Ребята устали, Мане травма, тяжелейший матч. Ну в феврале и марте ротация и матчи полегче. Мане здоровья.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответил заDOOMчивый
    сегодня в 01:11
    у них есть достоинство - ПОСОХ!
    посох занят они натянулись на него
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:11
    Фирмино и Алиссон. Один спасает и ассисты даёт, другой постоянно прессингует и голы забивать успевает. Ну что за бразильцы!)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 01:11
    следующий тур будет ТОПОвым. Рубило мощное,разве что у нас Святые,а так будут играть верхи с верхами.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 01:10
    В итоге сами присели на свой посох
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