«Ливерпуль» на выезде добыл победу над «Вулверхэмптоном»

сегодня, 00:51

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон». Открыл счет в матче на 8-й минуте хавбек «красных» Джордан Хендерсон, «волки» ответили голом Рауля Хименеса на 51-й минуте. Точку в поединке поставил Роберто Фирмино, отправив мяч в ворота на 84-й минуте.

«Ливерпуль» по-прежнему в недосягаемости лидирует в таблице АПЛ (67 очков), «Вулвс» на 7-й позиции (34 очка).

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» 1:2 (0:1)

Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Роберто Фирмино 84

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 87), Кастро, Нету (Жота 77), Траоре, Хименес

Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 70), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Ориги 85), Роберто Фирмино, Мане (Минамино 33)

Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Робертсон 56

Судья: Оливер Майкл.