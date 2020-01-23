«Манчестер Юнайтед» уступил «Бернли» на «Олд Траффорд»

сегодня, 01:08

«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Бернли» в матче 24-го тура АПЛ .

МЮ занимает 5-е место в турнирной таблице (34). «Бернли» сравнялся по очкам с «Эвертоном», «Арсеналом», «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом» (30) и делит с ними 10-14 строчки.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» - 0:2 (0:1)

Голы: Вуд 39, Родригес 56

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Магуайр, Уилльямс (Шоу 69), Фред, Матич, Перейра (Гринвуд 46), Мата, Джеймс (Лингард 69), Марсьяль.

Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Родригес.

Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Тэйлор 67, Вествуд 68

В другом поединке тура «Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).