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«Манчестер Юнайтед» уступил «Бернли» на «Олд Траффорд»

сегодня, 01:08
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Бернли» в матче 24-го тура АПЛ.

МЮ занимает 5-е место в турнирной таблице (34). «Бернли» сравнялся по очкам с «Эвертоном», «Арсеналом», «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом» (30) и делит с ними 10-14 строчки.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» - 0:2 (0:1)
Голы: Вуд 39, Родригес 56

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Магуайр, Уилльямс (Шоу 69), Фред, Матич, Перейра (Гринвуд 46), Мата, Джеймс (Лингард 69), Марсьяль.
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Родригес.
Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Тэйлор 67, Вествуд 68

В другом поединке тура «Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:18
Да лучше дали были времья Ван гулю,или Мойесу хоть в ле попали бы.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:16
дно есть дно
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:16
Не понятно на что надеются в МЮ,на то что Сольшер это второй Ферги?
Сер Алекс тоже когда принял МЮ то у него дела шли не очень,а итог мы все знаем он сделал МЮ великим но мне почему то кажется что у Сольшера так не получится
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Ice van Reed
сегодня в 01:15
Просто мю возврашаеться на свои родные места 8, 9,где и была раньше до прихода старого маразматика и уэбба
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:12
Когда они продали Лукаку, молчали: у него был лишний вес.,
Когда они забрали Санчеса, молчали он много получал в клубе,
Когда забрали Руни, молчали,он ведь старый,
Когда они сломали Рэшфорда, не осталось игроков которые могут забивать!!!
Boytser
Boytser
сегодня в 01:12
Позорище.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:12
Ничего себе, я подумал, что МЮ сливает игру в Кубке. Но это оказывается матч АПЛ!
МЮ нужен норм тренер
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:12
Жаль на Бернли не рискнул поставить,подумал равные команды любая может выйграть,а не тут то было,победила более класная команда.молодцы Бернли.
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 01:11
Когда уже уберут этого клоуна, какой то 61ец, Маур и тот выигрывает
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:11
С Победой Бернли!!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:10
На классе
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