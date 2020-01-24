Клопп: «Хендерсон опять провел невероятный матч»

Главный тренер «Ливерпуля» похвалил капитана «красных» за его выступление в матче с «Вулверхэмптоном» в 24-м туре АПЛ . Отметим, что Хендерсон забил один из голов мерсисайдцев в этой встрече.

Его гол был неимоверным, и это просто еще одна сторона его отличной формы. Он опять провел невероятный матч. Он действительно кричал на всех, держал их в тонусе. Но дело не в крике, а в том, что именно ты говоришь. Он требует только того, чего ждет также и от себя. Мы не могли бы находиться в нынешней ситуации без таких личностей, как он.