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Де Йонг: «Общая идея Сетьена такая же, какая была у Вальверде»

сегодня, 06:05

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался относительно игровой философии нового наставника команды Кике Сетьена, заменившего Эрнесто Вальверде.

[Сетьен] не просил меня делать что-то особенное. Его идея такая же, какая была у Вальверде, потому что таковая идея «Барселоны», заключающаяся во владении мячом. Единственное, что изменилось, это мелкие детали, но намерение тренера – контролировать мяч.

Под руководством Сетьена «Барселона» победила «Гранаду» (1:0) в рамках 20-го тура Примеры, а также одолела «Ибицу» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

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