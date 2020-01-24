Де Йонг: «Общая идея Сетьена такая же, какая была у Вальверде»

Полузащитник «Барселоны» высказался относительно игровой философии нового наставника команды , заменившего .

[Сетьен] не просил меня делать что-то особенное. Его идея такая же, какая была у Вальверде, потому что таковая идея «Барселоны», заключающаяся во владении мячом. Единственное, что изменилось, это мелкие детали, но намерение тренера – контролировать мяч.