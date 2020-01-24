Эшпириту Санту: «„Вулверхэмптону“ не о чем расстраиваться»

Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 24-го тура АПЛ (1:2).

Это был хороший матч. Мы здорово играли. Расстраиваться не о чем. Мы были хорошо организованы и качественно сыграли в обороне. Нужно будет посмотреть на этот повтор [пропущенного со стандарта гола].

Это то, чего мы хотим. Мы хотим конкурировать и продолжать расти.

В последние секунды матча у нас был шанс сравнять счёт. Важно создавать моменты. Остальное придёт само собой.

Я счастлив, когда мы хорошо выступаем. Нам противостояла фантастическая команда. Вот таким стандартам мы и хотим соответствовать.