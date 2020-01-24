ГлавнаяНовости

Симеоне: «Мы не использовали свои моменты, но вся ответственность на мне»

сегодня, 04:38
Культурал ЛеонесаЛоготип футбольный клуб Культурал Леонеса2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Леонесы» (1:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

С тех пор как я возглавил «Атлетико», не было ни дня, чтобы я не имел желания работать дальше. Поражения в серии пенальти и овертайме в финальных матчах Лиги чемпионов не изменили меня, не изменит и сегодняшний вылет. У нас есть серьёзный состав, и результаты вскоре придут.

Нам не хватало решительности. Шансы были у Витоло, у Сауля, у Томаса [Партея]... Несколько моментов у нас было. У их вратаря был фантастический вечер, команда соперников провела отличный матч, была амбициозна и не теряла надежду. Мы не могли забить им, и вся ответственность лежит на мне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эшпириту Санту: «„Вулверхэмптону“ не о чем расстраиваться»
Сегодня, 02:59 Комментарии0
Клопп: «Нам нужен был кто-то, кто примет идеальное решение. Им был Фирмино»
Сегодня, 02:24 Комментарии2
Ярошик: «Поначалу в ЦСКА я и братья Березуцкие были дровосеками»
Вчера, 23:06 Комментарии12
Касорла: «Хотел бы сыграть за „Арсенал“ перед завершением карьеры»
Вчера, 22:14 Комментарии3
Тренер «Кёльна»: «Защита от Холанда? У нас есть огромный клубный автобус»
Вчера, 20:46 Комментарии2
Руй: «Думаю, что Сарри очень тепло встретят в Неаполе за его заслуги»
Вчера, 20:32 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100