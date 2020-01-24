Симеоне: «Мы не использовали свои моменты, но вся ответственность на мне»

Наставник «Атлетико» прокомментировал поражение от «Леонесы» (1:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

С тех пор как я возглавил «Атлетико», не было ни дня, чтобы я не имел желания работать дальше. Поражения в серии пенальти и овертайме в финальных матчах Лиги чемпионов не изменили меня, не изменит и сегодняшний вылет. У нас есть серьёзный состав, и результаты вскоре придут.

Нам не хватало решительности. Шансы были у Витоло, у Сауля, у Томаса [Партея]... Несколько моментов у нас было. У их вратаря был фантастический вечер, команда соперников провела отличный матч, была амбициозна и не теряла надежду. Мы не могли забить им, и вся ответственность лежит на мне.