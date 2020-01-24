«Челси» и «Вест Хэм» отказались от покупки Чалова

сегодня, 18:27

Форвард ЦСКА , вероятнее всего, остаток сезона проведет в московском клубе. И «Челси», и «Вест Хэм» отказались от покупки 21-летнего нападающего, трансферная стоимость которого составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.