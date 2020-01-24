«Челси» и «Вест Хэм» отказались от покупки Чалова

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, вероятнее всего, остаток сезона проведет в московском клубе. И «Челси», и «Вест Хэм» отказались от покупки 21-летнего нападающего, трансферная стоимость которого составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Чалова, если не сможет арендовать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.
хитрый Челси пытается цену подвинуть !
хитрый Челси пытается цену подвинуть !
АХАХАЗАЗХАХЗЗХАХА
не, ну это суперлогично. отличная замена)))))))
АХАХАЗАЗХАХЗЗХАХА
не, ну это суперлогично. отличная замена)))))))
Сами придумали слухи, сами же их обсасывают :)
Конов в телеге, например, пишет, что никаких предложений от Челси и ВХ не было.
Зачем им брать Чалова, который 99,9% не заиграет в АПЛ?
Сами придумали слухи, сами же их обсасывают :)
Конов в телеге, например, пишет, что никаких предложений от Челси и ВХ не было.
Зачем им брать Чалова, который 99,9% не заиграет в АПЛ?
Это же не тиль с переплатой в 18 млн и краля с переплатой в 11))0
хотя да сравнивать спартак и их управляющик с Челси и тем же Вест Хемом оскорбительно для последних)
Это же не тиль с переплатой в 18 млн и краля с переплатой в 11))0
хотя да сравнивать спартак и их управляющик с Челси и тем же Вест Хемом оскорбительно для последних)
И ежу понятно, что ни в какой Челси Чалов не перейдёт... скорее уедет куда-нибудь в Чехию или Латвию доигрывать :)
И ежу понятно, что ни в какой Челси Чалов не перейдёт... скорее уедет куда-нибудь в Чехию или Латвию доигрывать :)
Пусть играет в ЦСКА с новым напом, удачи Фёдору.
Пусть играет в ЦСКА с новым напом, удачи Фёдору.