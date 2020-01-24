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«Челси» и «Вест Хэм» отказались от покупки Чалова

сегодня, 18:27

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, вероятнее всего, остаток сезона проведет в московском клубе. И «Челси», и «Вест Хэм» отказались от покупки 21-летнего нападающего, трансферная стоимость которого составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Чалова, если не сможет арендовать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:56
Всё равно купят.да хрен его кто купит.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 19:55
Стыдно за чалова. Таким, как он, в футболе не место.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил LOpp
сегодня в 19:51
Фернандес стоит примерно 25. Влашич почти столько стоит. А у вас самый дорогой трансфер сидит на скамейке да ещё и на 10 месте
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 19:50
25 лямов??? Нихрена себе аппетиты.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:48
Ещё можно Тиля купить чтобы скамейка не пустой была
tuman960
tuman960
сегодня в 19:47
ЦСКА каждые полгода продают Чалова-нельзя этот сериал останавливать!!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:47
враньё !
хитрый Челси пытается цену подвинуть !
stachel
stachel
сегодня в 19:45
А как там дела у сапогова? Тот тоже все помнится в Юве собирался. Только тогда это воспринималось как анекдот, а нынче разговоры о Чалове в Челси или Смолове в Юве ведутся вполне серьезно. Беда в том, что "сапоговщина" стала реальностью!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:44
Как говорят буки- валуй
Klаsse
Klаsse
сегодня в 19:37
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Чалова, если не сможет арендовать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

АХАХАЗАЗХАХЗЗХАХА

не, ну это суперлогично. отличная замена)))))))
drug01
drug01
сегодня в 19:31
Жаль!
LOpp
LOpp
сегодня в 19:29
За 25 млн фунтов стерлингов можно весь цска купить вместе с унитаз-ареной
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:28
В самой Англии таких Чаловых как грязи. Федору еще многому надо научиться для переезда в АПЛ, но будет стараться - будет результат. Пример Зинченко красноречив, ну и доказывает о необходимости иметь под рукой грамотных агентов.
Don trambon
Don trambon ответил makkie
сегодня в 19:27
А кто тебе сказал, что в АПЛ вообще интересуются Чаловым? Сами придумали слухи, сами же их обсасывают :) Конов в телеге, например, пишет, что никаких предложений от Челси и ВХ не было. Зачем им брать Чалова, который 99,9% не заиграет в АПЛ?
Опять с больной головы на здоровую?) Вот как раз слушок, а вместе с тем и запашок федун пустил про кралю вашего) по Чалову по любому есть интерес в Англии, пусть, конечно, не от Челси или других больших клубов, но от середняков то уж точно, а вот по крале, который вообще на 12 млн ничего не показал, это да)
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:23
Во всех спортивных желтушках России в течении осени старались впарить иностранцам то Чалова то Смолова.Не прокатило.Удалось только фальшивую стоимость поднять.Не нужны бездарные Смолый и Чалый.Все же видимо читают зарубежные скакуны отзывы без ретуши в местной газете.
makkie
makkie ответил Don trambon
сегодня в 19:22
Чалов по трансфермаркету стоит 16 млн, переплата всего 9 млн) Это же не тиль с переплатой в 18 млн и краля с переплатой в 11))0 хотя да сравнивать спартак и их управляющик с Челси и тем же Вест Хемом оскорбительно для последних)
А кто тебе сказал, что в АПЛ вообще интересуются Чаловым?
Сами придумали слухи, сами же их обсасывают :)

Конов в телеге, например, пишет, что никаких предложений от Челси и ВХ не было.
Зачем им брать Чалова, который 99,9% не заиграет в АПЛ?
Аксинья
Аксинья ответил Трезвый повар
сегодня в 19:16
Если Чалова вызовут в сборную России и он там себя проявит, тогда его будет легче продать за такую сумму. А пока всё остаётся на уровне интереса
Какая сборная России, максимум сидеть там на скамейки...У Черчесова есть всего один нападающий (не буду тыкать своим жирным пальцем кто именно)...
arzamas
arzamas
сегодня в 19:15
Ничего удивительного. Ведь первый круг чемпионата Федор провел не блестяще. Надо прибавлять.
GYTSYL
GYTSYL
сегодня в 19:13
Не нужно "ДНО" даже ВХ!) хахаха
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:13
За 25 можно купить Нойера +Дани Алвеса
Don trambon
Don trambon ответил makkie
сегодня в 19:13
Офигеть, Гинер с Луны упал такие деньги просить? И ежу понятно, что ни в какой Челси Чалов не перейдёт... скорее уедет куда-нибудь в Чехию или Латвию доигрывать :)
Чалов по трансфермаркету стоит 16 млн, переплата всего 9 млн)

Это же не тиль с переплатой в 18 млн и краля с переплатой в 11))0

хотя да сравнивать спартак и их управляющик с Челси и тем же Вест Хемом оскорбительно для последних)
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:12
Еще бы они собирались.
makkie
makkie
сегодня в 19:08
Офигеть, Гинер с Луны упал такие деньги просить?
И ежу понятно, что ни в какой Челси Чалов не перейдёт... скорее уедет куда-нибудь в Чехию или Латвию доигрывать :)
VIPded
VIPded
сегодня в 19:06
Надо Феде опять начинать голы забивать...)))
Footbolista
Footbolista ответил nubom
сегодня в 19:05
Футболистов там же делают...
Медив
Медив
сегодня в 19:03
Ну это было бы нечестно по отношению к конкурентам, сразу зайти с козырей и выпускать Чалова. Ван Дейку еще Золотой Мяч получать, а играя против Чалова это нереально
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:00
Если Чалова вызовут в сборную России и он там себя проявит, тогда его будет легче продать за такую сумму. А пока всё остаётся на уровне интереса
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:57
Летом был шанс продать Федю. А теперь есть большие сомнения, что его и за половину этой суммы купят?!?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:56
Нет худа без добра.
Пусть играет в ЦСКА с новым напом, удачи Фёдору.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:54
Зачахнет в ЦСКА.
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