Форвард, который нужен всем

сегодня, 17:00

На самом деле, только «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму». «Соккер.ру» - о Кшиштофе Пёнтеке и его будущем.

Предыстория

Польский нападающий Пёнтек стал сенсацией первой половины сезона 2018/19 в Серии A, когда наколотил за «Дженоа» 19 голов в 21 матче. Зимой самым расторопным оказался «Милан» и подписал Кшиштофа, пока его трансферная стоимость не взлетела до небес: поляк обошелся «россонери» в 38 миллионов евро. За полгода до этого «Дженоа» потратил 4.5 млн, чтобы перевезти Пёнтека из Польши в Италию.

Кшиштоф дьявольски начал в «Милане»: 7 голов в первых 6-ти матчах. Тогда казалось, его вообще невозможно остановить, но февраль 2019-го оказался последним ударным месяцем Пёнтека. Всего он забил за «Милан» 16 голов в 40 матчах, но если вынести за скобки эмоциональный старт, остается 9 мячей в 34 играх. В текущем сезоне польский форвард 19 раз появлялся на поле и отметился пятью точными ударами.

Предпосылки к уходу из «Милана». Тень Златана

Во-первых, в «Милане» ожидали большего от Пёнтека и хотят расстаться с поляком, пока на него есть спрос и цена. Это важное уточнение: «россонери» отказали клубам, которые хотели взять Кшиштофа в аренду, итальянский клуб рассчитывает выручить 30 миллионов евро. Во-вторых, в «Милан» перешел Златан Ибрагимовича, и пусть шведу 38 лет, он явно не собирается сидеть на лавке и учить молодежь жизни, пока играют другие. Подтверждение последовало незамедлительно: Стефано Пиоли усадил Пёнтека в запас, Ибра дважды подряд отыграл по 90 минут, и «Милан» дважды выиграл со Златаном в старте. Пёнтеку нет смысла ждать, пока Ибрагимович состарится, тем более у него нет недостатка в интересных предложениях.

Кто интересуется Кшиштофом Пёнтеком?

Многие солидные клубы, входящие в список претендентов на Пёнтека, не собираются делать на него ставку в качестве ведущего форварда и не пытаются это скрывать. Но при этом текущие проблемы в атаке заставляют искать нападающего, который может стать заместителем. «Барселона» потеряла из-за травмы Луиса Суареса, «Тоттенхэм» лишился Харри Кейна, «Манчестер Юнайтед» - Маркуса Рэшфорда. А еще «Атлетико» нужен дополнительный форвард, но «матрасники» пока отстают от вышеперечисленной троицы. Для всех них Кшиштоф Пёнтек — подходящая цель. Не слишком дорогой, но при этом как будто бы с не до конца раскрытым потенциалом.

Для Пёнтека это шанс перезагрузить карьеру

Все видели, каким эффективным и «смертоносным» может быть Кшиштоф, если он великолепно готов, и если его правильно использовать. Наверное, он и сам отдает себе в этом отчет, пытается проанализировать или уже пришел к выводу, почему не получилось продолжить результативную серию, начатую в «Дженоа» и продолженную поначалу в «Милане». Наверное, сказалась лихорадка «россонери» - сейчас это точно не лучшее место для реализации мастерства и потенциала, в другой команде при должном «обслуживании» Пёнтек снова может разойтись. Вопрос в том, куда ему податься?

«Милан» не верит в Пёнтека

Признаться, удивляет позиция «Милана», который не рассматривает вариант с арендой. Кажется, это могло бы стать хорошим выходом для всех: Пёнтек получает новый импульс для своей карьеры, «россонери» не теряют связь с молодым форвардом, у которого контракт до 2024 года, при этом Кшиштоф избавляет себя от страха угодить в золотую тюрьму, ведь все клубы, которые его зовут сейчас, ищут, по большому счету, «отношений на одну весну». Неужели в «Милане» настолько не верят в Пёнтека, не рассматривают вариант, при котором он вновь блеснет, и тогда можно будет или дать ему второй шанс на «Сан-Сиро», или продать по выгодной цене, а не за скромные 30 миллионов.

«Барселона», «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»?

Если уж уходить из «Милана», то важно не ошибиться с новым клубом. Отказав «Ньюкаслу», Пёнтек продемонстрировал, что считает себя птицей более высокого полета, нежели «сороки». Оно и немудрено, если тебе звонят из «Тоттенхэму», МЮ и «Барсы». Каталонцы остались без Суареса, которому и без того ищут замену. Зимний переезд на «Камп Ноу» - это шанс получить фору в соискательстве должности форварда «Барселоны». Сегодня Луису исполняется 33 года, его контракт истекает следующим летом, и «сине-гранатовые» уже давали понять, что планируют «двигаться дальше». Этот сезон уругваец проводил прекрасно, но травма и возраст заставляют подыскивать преемника.

Но в «Барселоне» трудно стать Суаресом и очень легко превратиться в Алькасера, тем более Пёнтек не похож на форварда, который запросто впишется в кружева, которые планирует плести Кике Сетьен. Он игрок штрафной, нуждающийся в правильных передачах, а в «Барсе» любой игрок атаки должен взаимодействовать с окружающими партнерами, в равной степени уметь принимать и отдавать. Или вы думаете, Месси будет пчелкой кружиться вокруг Пёнтека, чтобы он подставлял ноги и делал себе статистику? Наивно. «Барселона», подписав Кшиштофа зимой, может держать его под рукой, но на голодном пайке, используя в центре атаки Гризманна, Месси или кого-то из молодых.