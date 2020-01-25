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Ганчаренко: «Игроки всегда найдут какие-то слова в своё оправдание»

сегодня, 09:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ДандолкДандолкМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги товарищеского матча, в котором «армейцы» победили ирландский «Дандолк».

Что касается того, что по мнению игроков, в первом тайме мы выглядели очень прилично, а вот после перерыва стало сложнее из-за того, что команда выступала под нагрузками, да и соперники выпустили несколько свежих футболистов, то можно сказать и так. С другой стороны, игроки всегда найдут какие-то слова в своё оправдание, если у них не всё получалось. Соответственно, можно говорить и о том, что после перерыва мы плохо начинали атаки через центр поля, из-за чего нередко находились под давлением „Дандолка“. В результате, когда соперники провели замены, а у нас она была только одна – тем более, ушёл Дзагоев, через которого во многом шла игра – нам стало сложнее в плане атакующих действий. Вместе с тем, в первом тайме мы действительно провели много хороших атак. Забили два гола, могли отличиться ещё – не реализовали пенальти, другие хорошие моменты.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 11:11
Опять не забили пенальти! Да сколько это будет продолжаться?!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:17
У нас тренеры и игроки, как правило, оправдываются и отмазываются, а не ищут причину неудач в себе.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:16
Во втором тайме Российские команды сдыхают. Пока не научатся правильно рас пределять силы на всю игру - удачи не видать.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 10:15
Самое главное, цска вывел из состава лжекапитана дыркинфеева, может, будут всё же лучше играть))
112910415
112910415
сегодня в 10:13
у тренеров это выходит значительно более качественно !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:08
у каждого своя правда)))))))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:53
Также как и тренеры частенько оправдываются))
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