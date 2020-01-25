Ганчаренко: «Игроки всегда найдут какие-то слова в своё оправдание»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги товарищеского матча, в котором «армейцы» победили ирландский «Дандолк».

Что касается того, что по мнению игроков, в первом тайме мы выглядели очень прилично, а вот после перерыва стало сложнее из-за того, что команда выступала под нагрузками, да и соперники выпустили несколько свежих футболистов, то можно сказать и так. С другой стороны, игроки всегда найдут какие-то слова в своё оправдание, если у них не всё получалось. Соответственно, можно говорить и о том, что после перерыва мы плохо начинали атаки через центр поля, из-за чего нередко находились под давлением „Дандолка“. В результате, когда соперники провели замены, а у нас она была только одна – тем более, ушёл Дзагоев, через которого во многом шла игра – нам стало сложнее в плане атакующих действий. Вместе с тем, в первом тайме мы действительно провели много хороших атак. Забили два гола, могли отличиться ещё – не реализовали пенальти, другие хорошие моменты.