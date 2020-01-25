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Нагельсманн: «„Айнтрахт“ опасен, несмотря на их турнирное положение»

сегодня, 10:27
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг17:30 Не начался

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Айнтрахта» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Нам предстоит тяжелая игра. «Айнтрахт» опасен, несмотря на их турнирное положение. Их проблемы на данный момент из-за потерь ключевых игроков. Им досталось очень много тяжелых игр в первой половине чемпионата, что объясняет текущую ситуацию в таблице.

Мы знаем, что ждет нас на стадионе во Франкфурте. Нам нужен хороший настрой, чтобы противостоять противнику. Ребята не должны слишком много думать о тактике. В первую очередь важна готовность, жадность до победы и позитивный настрой. Эти качества приводят в себя.

«Лейпциг» после 18 туров возглавляет таблицу, имея в активе 40 очков. В прошлом туре команда обыграла «Унион».

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drug01
drug01
сегодня в 11:12
Удачи в этой игре!!!
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