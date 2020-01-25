Нагельсманн: «„Айнтрахт“ опасен, несмотря на их турнирное положение»

Главный тренер «РБ Лейпциг» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Айнтрахта» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Нам предстоит тяжелая игра. «Айнтрахт» опасен, несмотря на их турнирное положение. Их проблемы на данный момент из-за потерь ключевых игроков. Им досталось очень много тяжелых игр в первой половине чемпионата, что объясняет текущую ситуацию в таблице.



Мы знаем, что ждет нас на стадионе во Франкфурте. Нам нужен хороший настрой, чтобы противостоять противнику. Ребята не должны слишком много думать о тактике. В первую очередь важна готовность, жадность до победы и позитивный настрой. Эти качества приводят в себя.