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Виллаш-Боаш: «В составе „Анже“ есть футболисты, способные перевернуть игру»

сегодня, 11:58
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб АнжеАнже19:30 Не начался

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Анже» в рамках 21-го тура Лиги 1.

«Анже» не проигрывает уже приличное количество матчей. Уверен, нам предстоит очень тяжелый матч. В их составе есть несколько игроков, которые своими действиями могут перевернуть игру за пару секунд. К примеру, Алиуи или Капель. Они не раз показывали очень качественное выступление.

Что касается нас, то наш настрой неизменен. Мы идем за победой, все разговоры о предрешенном чемпионстве ПСЖ нам неинтересны. История знает случаи.

«Марсель» после 20 туров идет на втором месте, имея в активе 41 очко. В прошлом туре команда обыграла «Ренн». 

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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 12:25
Анже бояться, в чемпионы не стремиться.
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