Виллаш-Боаш: «В составе „Анже“ есть футболисты, способные перевернуть игру»

Главный тренер «Марселя» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Анже» в рамках 21-го тура Лиги 1.

«Анже» не проигрывает уже приличное количество матчей. Уверен, нам предстоит очень тяжелый матч. В их составе есть несколько игроков, которые своими действиями могут перевернуть игру за пару секунд. К примеру, Алиуи или Капель. Они не раз показывали очень качественное выступление.