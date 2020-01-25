Виллаш-Боаш: «В составе „Анже“ есть футболисты, способные перевернуть игру»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Анже» в рамках 21-го тура Лиги 1.
«Анже» не проигрывает уже приличное количество матчей. Уверен, нам предстоит очень тяжелый матч. В их составе есть несколько игроков, которые своими действиями могут перевернуть игру за пару секунд. К примеру, Алиуи или Капель. Они не раз показывали очень качественное выступление.
Что касается нас, то наш настрой неизменен. Мы идем за победой, все разговоры о предрешенном чемпионстве ПСЖ нам неинтересны. История знает случаи.
«Марсель» после 20 туров идет на втором месте, имея в активе 41 очко. В прошлом туре команда обыграла «Ренн».