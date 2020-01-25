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Ди Марцио: «Переход Роналду в „Ювентус“ пошёл на пользу всей Серии А»

сегодня, 15:22

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио порассуждал о том, как повлиял переход Криштиану Роналду в «Ювентус» на престиж Серии А.

Может быть, дело в том, что нам нравится английский игровой стиль. Смоллинг, Санчес, Мхитарян… Многие игроки из АПЛ хотят перебраться в Италию.

Это идет нам на пользу. Возможно, после переезда Криштиану Роналду в Италию что-то изменилось в том, как мы стали убеждать игроков перебраться сюда. Еще 2-3 года назад футболисты предпочитали АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу и только потом думали о Серии А.

После перехода Роналду что-то изменилось. Мы снова считаемся сильным чемпионатом, а игроки готовы ехать сюда, потому что Италия – замечательная страна, и матчи здесь невероятные.

Ранее о Роналду высоко отозвался наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри

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Все комментарии
старый пенальтист
старый пенальтист ответил BIANCONERI27
сегодня в 15:37
Санчес,Погба,Коман,Маркиньос,Вератти,Жоржиньо-это те кто начали в серии А и развились до уровня топ клубов,так же молодые идут:Де лигт,Рабьо.
молодые идут и будут идти но то что вы даете им взамен никак не нвзывается футбол кабинетные дела творят свое дело сборная италии раньше считалась одной из самых грозных команд но уже итальяшек мало осталось так как приезжают такие как пеналбду и иже с ними пора возвращать итальянский футбол который был 20 лет назад счас это позорище и посмешище
старый пенальтист
старый пенальтист ответил Strikers188
сегодня в 15:33
Всякие старики и мусор , который не нужен был в топ лигах собирается в Серии А, а для молодых звёзд это такая же бесперспективная лига
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответил Strikers188
    сегодня в 15:32
    Санчес,Погба,Коман,Маркиньос,Вератти,Жоржиньо-это те кто начали в серии А и развились до уровня топ клубов,так же молодые идут:Де лигт,Рабьо.
    старый пенальтист
    старый пенальтист ответил Strikers188
    сегодня в 15:30
    Всякие старики и мусор , который не нужен был в топ лигах собирается в Серии А, а для молодых звёзд это такая же бесперспективная лига
    согласен полностью с тобой сериалл это сброд ненужных пенсионеров которые только и работают за счет рекламки а как футболисты они уже давно нулевые
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 15:28
    Всякие старики и мусор , который не нужен был в топ лигах собирается в Серии А, а для молодых звёзд это такая же бесперспективная лига
    старый пенальтист
    старый пенальтист
    сегодня в 15:26
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