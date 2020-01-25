Ди Марцио: «Переход Роналду в „Ювентус“ пошёл на пользу всей Серии А»

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио порассуждал о том, как повлиял переход в «Ювентус» на престиж Серии А.

Может быть, дело в том, что нам нравится английский игровой стиль. Смоллинг, Санчес, Мхитарян… Многие игроки из АПЛ хотят перебраться в Италию.

Это идет нам на пользу. Возможно, после переезда Криштиану Роналду в Италию что-то изменилось в том, как мы стали убеждать игроков перебраться сюда. Еще 2-3 года назад футболисты предпочитали АПЛ , Ла Лигу, Бундеслигу и только потом думали о Серии А.

После перехода Роналду что-то изменилось. Мы снова считаемся сильным чемпионатом, а игроки готовы ехать сюда, потому что Италия – замечательная страна, и матчи здесь невероятные.