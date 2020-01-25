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«Монако» уступил «Страсбуру», Головин отыграл весь матч

вчера, 23:55
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 3Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

«Монако» уступил «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин, вышедший на матч в стартовом составе, отыграл всю встречу.

«Страсбург» (30) располагается на седьмом месте, «Монако» (29) - 12-й.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Страсбур» 1:3 (0:1)
Голы: Йоветич 86 - Ажорке 40, Томассон 66, Митрович 74

«Монако»: Леком, Хенрикс (Агилар 67), Глик, Марипан, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Адриен Силва 69), Жил Диаш (Йоветич 59), Бен-Йеддер
Главный тренер: Роберт Морено.

«Страсбур»: Зельс, Лала, Коне (Беллегар 34), Митрович, Кароль, Фофана, Джику, Сиссоко, Томассон, Ажорке (Уорис 85), Зохи (Н'Дур 77)
Главный тренер: Лори Тьерри.

Предупреждение: Йоветич 81

Судья: Вателье Эрик.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:35
Ну такое. Анри рулил, Жардима вернули, Как-то наладил, не нужен. Эх бы нашим клубам из топ 5 обратить внимание на ненужного тренера.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 00:35
головин в Монаке - как денисов и широков в львовском клубе, когда туда Халковитсели пришли. Сразу тренера как перчатки меняться стали)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:30
Монако дно.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 00:27
позор!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Аналитик Зенита
сегодня в 00:24
Карпин, Мостовой, а глагол только позорил
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Багор
сегодня в 00:13
истинный ты патриот))))
Головина весь матч до замены фабрегаса заставили играть рядом с бакайоко в опорной зоне,а Фабрегас как диспетчер сильно сдал, кроме ключевых пасов со стандартов ничего не было , но морено физрук доверяет по старой памяти сеску
поэтому почти весь матч атак по сути и не было
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 00:11
Репутацию российских футболистов в Европе, которую ковали Аршавин, Кержаков такие как головешка опускают на дно, печально.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 00:08
С заслуженной победой, Страсбур!
Багор
Багор
вчера в 23:59
Не удивительно, ведь играл Головин.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:57
Ужасное зрелище!!! Деньги решают не все!!!
Гости победили заслуженно.
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