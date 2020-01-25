«Монако» уступил «Страсбуру», Головин отыграл весь матч

«Монако» уступил «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин, вышедший на матч в стартовом составе, отыграл всю встречу.
«Страсбург» (30) располагается на седьмом месте, «Монако» (29) - 12-й.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Страсбур» 1:3 (0:1)
Голы: Йоветич 86 - Ажорке 40, Томассон 66, Митрович 74
«Монако»: Леком, Хенрикс (Агилар 67), Глик, Марипан, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Адриен Силва 69), Жил Диаш (Йоветич 59), Бен-Йеддер
Главный тренер: Роберт Морено.
«Страсбур»: Зельс, Лала, Коне (Беллегар 34), Митрович, Кароль, Фофана, Джику, Сиссоко, Томассон, Ажорке (Уорис 85), Зохи (Н'Дур 77)
Главный тренер: Лори Тьерри.
Предупреждение: Йоветич 81
Судья: Вателье Эрик.
Головина весь матч до замены фабрегаса заставили играть рядом с бакайоко в опорной зоне,а Фабрегас как диспетчер сильно сдал, кроме ключевых пасов со стандартов ничего не было , но морено физрук доверяет по старой памяти сеску
поэтому почти весь матч атак по сути и не было
Головина весь матч до замены фабрегаса заставили играть рядом с бакайоко в опорной зоне,а Фабрегас как диспетчер сильно сдал, кроме ключевых пасов со стандартов ничего не было , но морено физрук доверяет по старой памяти сеску
поэтому почти весь матч атак по сути и не было
Гости победили заслуженно.
Гости победили заслуженно.