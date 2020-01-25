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«Челси» одержал победу над «Халл Сити» в Кубке Англии

сегодня, 22:25
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«Челси» обыграл «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии.

Кингстон-апон-Халл, стадион Кингстон Коммуникейшн Стэдиум

«Халл Сити» - «Челси» 1:2 (0:1)
Голы: Гросицки 78 - Батшуайи 6, Томори 64

«Халл Сити»: Лонг, МакКензи, Бурк, Тафацолли, Личай, Да Силва Лопес, Кейн, Ханимэн (Самуэльсен 69), Боуэн, Ивз (Магеннис 69), Уилкс (Гросицки 60)
Главный тренер: МакКэнн Грант.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Ковачич, Маунт (Виллиан 68), Хадсон-Одои (Гилмор 68), Батшуайи, Педро (Лемпти 90+2)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Ковачич 46, Личай 63, Зума 90

Судья: Поусон Крейг.

Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в Кубке Англии.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 23:11
Лэмпард не плох, видна его работа.
Удачи ему в дальнейшем
ДСА
ДСА
сегодня в 22:53
Молодцы.
Cremen
Cremen
сегодня в 22:52
Челси с победой!
Таганский
Таганский
сегодня в 22:28
Надо было снимать все вопросы в 1-м тайме, но мы любим валидол..))
Всех болел Челси с выходом в 1/8!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:28
Алонсо и Ковачич видать перебухали перед игрой.
Сантус
Сантус
сегодня в 22:27
Смотреть Челси в последнее время нет ни сил,ни нервов...А так-с проползом всех в следующий раунд.
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