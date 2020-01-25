«Челси» одержал победу над «Халл Сити» в Кубке Англии

«Челси» обыграл «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии.
Кингстон-апон-Халл, стадион Кингстон Коммуникейшн Стэдиум
«Халл Сити» - «Челси» 1:2 (0:1)
Голы: Гросицки 78 - Батшуайи 6, Томори 64
«Халл Сити»: Лонг, МакКензи, Бурк, Тафацолли, Личай, Да Силва Лопес, Кейн, Ханимэн (Самуэльсен 69), Боуэн, Ивз (Магеннис 69), Уилкс (Гросицки 60)
Главный тренер: МакКэнн Грант.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Ковачич, Маунт (Виллиан 68), Хадсон-Одои (Гилмор 68), Батшуайи, Педро (Лемпти 90+2)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Ковачич 46, Личай 63, Зума 90
Судья: Поусон Крейг.
Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в Кубке Англии.
Удачи ему в дальнейшем
Удачи ему в дальнейшем
Всех болел Челси с выходом в 1/8!!
Всех болел Челси с выходом в 1/8!!