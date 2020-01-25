«Бавария» разгромила «Шальке»

«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 19-го тура Бундеслиги.
«Бавария» (39) занимает 2-е место, «Шальке» (33) расположился на 5-й позиции.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Шальке-04» 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски 6, Мюллер 45+2, Горецка 50, Алькантара 58, Гнабри 89
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара (Коутиньо 62), Мюллер, Горецка (Толиссо 78), Перишич (Гнабри 68), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«Шальке-04»: Шуберт, Кенни (МакКенни 80), Кабак, Настасич, Очипка, Калиджури, Омар, Сердар, Арит, Матондо (Бужеллаб 57), Грегоритч (Кутуджу 57)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
Судья: Грефе Мануэль.
В другом матче этого тура «Лейпциг» уступил «Айнтрахту».
Какие-то одни разгромы в играх...!
Какие-то одни разгромы в играх...!