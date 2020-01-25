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«Бавария» разгромила «Шальке»

сегодня, 22:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 19-го тура Бундеслиги.

«Бавария» (39) занимает 2-е место, «Шальке» (33) расположился на 5-й позиции.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Шальке-04» 5:0 (2:0)
Голы: Левандовски 6, Мюллер 45+2, Горецка 50, Алькантара 58, Гнабри 89

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара (Коутиньо 62), Мюллер, Горецка (Толиссо 78), Перишич (Гнабри 68), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Шальке-04»: Шуберт, Кенни (МакКенни 80), Кабак, Настасич, Очипка, Калиджури, Омар, Сердар, Арит, Матондо (Бужеллаб 57), Грегоритч (Кутуджу 57)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Судья: Грефе Мануэль.

В другом матче этого тура «Лейпциг» уступил «Айнтрахту».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 23:21
Даже мертвый Шальке так раньше не играл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:07
Бавария возвращается. Конкуренты сдают.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 22:56
Баварию с победой!
Королевский Реал
Королевский Реал
сегодня в 22:45
Иногда кажется, что в Бундеслиге играют вообще без защиты.

Какие-то одни разгромы в играх...!
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 22:44
Довольно таки жёстко!
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 22:34
Шальке нужен Гончаренко
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