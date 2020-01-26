Мюллер: «После поражения „Лейпцига“ мы стали немного решительнее»

Нападающий «Баварии» поделился мнением о победе над «Шальке» в матче 19-го тура Бундеслиги.

Может быть, после результата «Лейпцига» (0:2 с «Айнтрахтом») мы стали немного решительнее. Сегодня мы выложились не только на сто процентов, но еще и прибавили несколько сверху. Мы хотели лишить их возможности действоватьсвободно, как это было с «Боруссией» Д. Мы очень довольны. Мы просто хорошо играли как команда. Конечно, я предпочел бы, чтобы догоняли нас, но сейчас мы должны смириться с ролью догоняющих.