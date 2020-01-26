ГлавнаяНовости

Мюллер: «После поражения „Лейпцига“ мы стали немного решительнее»

сегодня, 08:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о победе над «Шальке» в матче 19-го тура Бундеслиги.

Может быть, после результата «Лейпцига» (0:2 с «Айнтрахтом») мы стали немного решительнее. Сегодня мы выложились не только на сто процентов, но еще и прибавили несколько сверху. Мы хотели лишить их возможности действоватьсвободно, как это было с «Боруссией» Д. Мы очень довольны. Мы просто хорошо играли как команда. Конечно, я предпочел бы, чтобы догоняли нас, но сейчас мы должны смириться с ролью догоняющих.

Ранее мыслями после матча поделился главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Флик – о разгроме «Шальке»: «Команда сделала именно то, о чем я их просил»
Сегодня, 08:13 Комментарии0
Гасперини: «„Аталанта“ возглавляла бы таблицу, если бы играла так всегда»
Сегодня, 08:05 Комментарии0
Тренер «Вольфсбурга»: «Приложим все усилия, чтобы обыграть „Герту“»
Вчера, 12:59 Комментарии1
Виллаш-Боаш: «В составе „Анже“ есть футболисты, способные перевернуть игру»
Вчера, 11:58 Комментарии3
Вагнер: «И мы, и „Бавария“ выглядим намного лучше, чем на старте сезона»
Вчера, 11:47 Комментарии3
Селадес: «Постараемся свести к минимуму сильные стороны „Барселоны“»
Вчера, 11:12 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100