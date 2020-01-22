«Ростов» объявил о продлении контракта с Ионовым

сегодня, 20:26

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником .

Подробности нового соглашения с 30-летним хавбеком не сообщаются.

В текущем сезоне Алексей сыграл в 19 матчах за «Ростов», забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом» 🤝⠀

⠀

Футболист «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с нашим клубом. ⠀

⠀

Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать желто-синие цвета.⠀

⠀#ФКРостов #МыРостов #Ионов pic.twitter.com/gt6SJ8neFs — Football Club Rostov (@rostovfc) 22 января 2020 г.

Ранее «Ростов» продлил контракты с Норманном, Шомуродовым и Глебовым.