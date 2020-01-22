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«Ростов» объявил о продлении контракта с Ионовым

сегодня, 20:26

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.

Подробности нового соглашения с 30-летним хавбеком не сообщаются.

В текущем сезоне Алексей сыграл в 19 матчах за «Ростов», забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.


Ранее «Ростов» продлил контракты с Норманном, Шомуродовым и Глебовым.

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