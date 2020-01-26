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Виллаш-Боаш: «„Марсель“ зависит от Димитри Пайета»

сегодня, 13:27
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высоко отозвался о полузащитнике Димитри Пайете, который был вынужден пропустить матч 21-го тура Лиги 1 с «Анжером» (0:0) из-за дисквалификации.

«Барселона» зависит от Месси, «Ювентус» зависит от Роналду. Если мы зависим от Пайета, то значит так и есть. Но меня это не волнует. Хорошие игроки делают разницу. У меня нет проблем с таким положением вещей.

Нам его не хватало. Он игрок, способный отдать последний пас и забить гол. Он пропускал матч, однако другие футболисты сыграли храбро в его отсутствие.

Мы взяли одно очко. Когда матч настолько равный, нельзя позволить проиграть его. Мы были готовы довольствоваться одним очком, надо быть прагматичными и умными.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:42
тут уж все молодцы...и тренер и игроки...
со 2-го октября без поражений...12 игр - 9 побед...3 ничьи...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Неплохой игрок.
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