Виллаш-Боаш: «„Марсель“ зависит от Димитри Пайета»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высоко отозвался о полузащитнике Димитри Пайете, который был вынужден пропустить матч 21-го тура Лиги 1 с «Анжером» (0:0) из-за дисквалификации.
«Барселона» зависит от Месси, «Ювентус» зависит от Роналду. Если мы зависим от Пайета, то значит так и есть. Но меня это не волнует. Хорошие игроки делают разницу. У меня нет проблем с таким положением вещей.
Нам его не хватало. Он игрок, способный отдать последний пас и забить гол. Он пропускал матч, однако другие футболисты сыграли храбро в его отсутствие.
Мы взяли одно очко. Когда матч настолько равный, нельзя позволить проиграть его. Мы были готовы довольствоваться одним очком, надо быть прагматичными и умными.
со 2-го октября без поражений...12 игр - 9 побед...3 ничьи...
со 2-го октября без поражений...12 игр - 9 побед...3 ничьи...