Виллаш-Боаш: «„Марсель“ зависит от Димитри Пайета»

Главный тренер «Марселя» высоко отозвался о полузащитнике , который был вынужден пропустить матч 21-го тура Лиги 1 с «Анжером» (0:0) из-за дисквалификации.

«Барселона» зависит от Месси, «Ювентус» зависит от Роналду. Если мы зависим от Пайета, то значит так и есть. Но меня это не волнует. Хорошие игроки делают разницу. У меня нет проблем с таким положением вещей.

Нам его не хватало. Он игрок, способный отдать последний пас и забить гол. Он пропускал матч, однако другие футболисты сыграли храбро в его отсутствие.

Мы взяли одно очко. Когда матч настолько равный, нельзя позволить проиграть его. Мы были готовы довольствоваться одним очком, надо быть прагматичными и умными.