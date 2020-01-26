Клопп: «Ничья - закономерный результат»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал ничью со «Шрюсбери Таун» в Кубке Англии.

Было трудно победить сегодня, мы действовали не лучшим образом. «Шрюсбери Таун» заслужил этот результат. Поздравляю их с этим.