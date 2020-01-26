ГлавнаяНовости

Клопп: «Ничья - закономерный результат»

сегодня, 22:22
Шрюсбери ТаунЛоготип футбольный клуб Шрюсбери Таун2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью со «Шрюсбери Таун» в Кубке Англии.

Было трудно победить сегодня, мы действовали не лучшим образом. «Шрюсбери Таун» заслужил этот результат. Поздравляю их с этим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантон: «Мы заслуживали победу»
Сегодня, 23:36 Комментарии0
Навас: «Неймар из другого мира. Он делает ПСЖ сильнее»
Сегодня, 21:27 Комментарии3
Лингард: «Мы знали, что с „Транмером“ будет сложно, но справились с этим»
Сегодня, 21:15 Комментарии1
Сульшер: «Нам нужно продолжать работать»
Сегодня, 20:38 Комментарии5
Магуайр: «Было важно победить после поражения от „Бернли“»
Сегодня, 20:10 Комментарии2
Гвардиола: «Ожидал, что матч против „Фулхэма“ будет сложнее»
Сегодня, 18:47 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
KING_KONG
KING_KONG
сегодня в 22:24
Вот, даже Клоп согласен что уровень этих команд одинаковый, поэтому и результат ничейный!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 22:24
Теперь помесят глину на гейфилде. Аха-ха)
Позор ОЛИВЕР/ВАРпулю)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100