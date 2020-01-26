Симеоне: «Хочу, чтобы фанаты были довольны нашей игрой»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал результат игры 21-го тура Примеры с «Леганесом»:

Вновь сыграли не так, как нужно в первом тайме. Во втором тайме были ближе к тому, что хочется видеть. Было ощущение, что мы можем победить.

Имя на поле не гарантирует вам стабильной игры. Необходимо начинать матчи так, как мы сегодня играли во втором тайме. Раньше мы проигрывали подобные встречи.

У нас есть неделя, чтобы восстановить силы и спокойствие. Мы хотим выйти на матч против «Реала» с надеждой на победу.

Сыграли три встречи так, которые сложились не в нашу пользу. Однако парни в порядке.

У нас будет позитивная атмосфера после нашей игры во втором тайме. Все увидели, что мы могли выиграть.

Уважаю мнение фанатов. Когда я второй раз играл за «Атлетико», то действовал не лучшим образом и подвергался критике, потому что фанаты хотят видеть победы.

Хочу найти такое решение, при котором наши фанаты на стадионе будут получать удовольствие от нашей игры.