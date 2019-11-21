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«Ливерпуль» позвал жителей города на обсуждение планов расширения стадиона

21 ноября 2019, 15:58

«Ливерпуль» распространил более 5000 листовок среди жителей одноименного города, предложив им принять участие в первом этапе обсуждений по предлагаемому расширению стадиона «Энфилд Роуд».

Консультационные мероприятия пройдут с 29 ноября по 4 декабря среди местных жителей, работников предприятий и болельщиков, с целью узнать мнение и послушать отзывы для создания наилучших условий при реконструкции стадиона.

Тем временем в России на реконструкцию закроется стадион «РЖД Арена», который является домашним для «Локомотива».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Kirill Erokhin
   155 / 831
вчера в 10:41
Если такая политика ФА и ПЛ, то это не значит, что в Англии это приветствуется. Кстати УЕФА и ФИФА тоже эту фигню поддерживают, толерантность, ноу расизм, и т.д.
Юва тоже поддерживает,ведь даже купили марроканца,теперь и надобность в флажках сразу отпала, главный флаг по полю бегает и задницей виляет.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   185 / 831
21 ноября в 21:45
Верно, я знаю. В Италии это не приветствуется и угловых флажков и капитанских повязок с радужными цветами нет. Это только в "мужественной ОПЛ". Аха-ха)
Если такая политика ФА и ПЛ, то это не значит, что в Англии это приветствуется. Кстати УЕФА и ФИФА тоже эту фигню поддерживают, толерантность, ноу расизм, и т.д.
Martini_1987
Martini_1987
   424 / 831
21 ноября в 21:07
Новость про Ливерпуль, а горит как всегда у кабинетных путан, эх, жаль миранчука, придётся ему быть аккуратнее рядом с главным голубем мирового футбола))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   5 / 831
21 ноября в 20:55
Так и у нас уже с 70-х годов есть гимн, а намеки на геев, стоит искать в Италии, там представителей лгтб намного больше чем в Англии, ты как фанат Сериа А должен это знать.
Верно, я знаю. В Италии это не приветствуется и угловых флажков и капитанских повязок с радужными цветами нет. Это только в "мужественной ОПЛ". Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   185 / 831
21 ноября в 20:40
А мы его и не скрываем. Вот он, аха-ха): https://www.youtube.com/watch?v=LB9Vn4PfGP0
Так и у нас уже с 70-х годов есть гимн, а намеки на геев, стоит искать в Италии, там представителей лгтб намного больше чем в Англии, ты как фанат Сериа А должен это знать.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   5 / 831
21 ноября в 19:54
Про ваш девиз уже все знают, ах-ха.
А мы его и не скрываем. Вот он, аха-ха):
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   185 / 831
21 ноября в 19:33
Заодно хотят обсудить новый девиз клуба: "You will never fиck a girls, donkey first of all" Диаспора арбузников уже проголосовала ЗА. Аха-ха)
Про ваш девиз уже все знают, ах-ха.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Номер Один
   5 / 831
21 ноября в 19:00
Снести его и голову не морочить.
Гейфилд нельзя сносить. Это памятник толерантности. Аха-ха)
Номер Один
Номер Один
   740 / 831
21 ноября в 18:51
Снести его и голову не морочить.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 831
21 ноября в 18:33
главное vip сделать для скомины и оливера))отдельные кабинки
На обсуждение так же вынесли вопрос о замене логотипа. Вместо курицеподобного петуха (символа толерантности), предлагают лицо ОливерА, чей вклад в ожидаемое 30 лет кабинетное чемпионство самый весомый.
Аха-ха)
juvenale
juvenale
   18 / 831
21 ноября в 18:29
главное vip сделать для скомины и оливера))отдельные кабинки
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
21 ноября в 18:28
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Да ладно вам
       155 / 831
    21 ноября в 18:00
    Я бы посоветовал несколько мест на трибунах огнетушителями оснастить, мало ли, вдруг какой-нибудь украинец или белорус матч посетит.
    к чему огнетушители.... хотим зреть САЛЮТ!
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       9 / 831
    21 ноября в 17:59
    Я бы посоветовал несколько мест на трибунах огнетушителями оснастить, мало ли, вдруг какой-нибудь украинец или белорус матч посетит.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       155 / 831
    21 ноября в 17:01
    тут главное слово скажут не жители города,а сам Язь, ведь ему зачастую не хватает билетов на матчи,поэтому приходится смотреть в шахте по Т2.
    КЭТиК
    КЭТиК
       106 / 831
    21 ноября в 16:32
    На воздушных шарах зрителей надо размещать!
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 831
    21 ноября в 16:18
    Отлично
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