«Ливерпуль» распространил более 5000 листовок среди жителей одноименного города, предложив им принять участие в первом этапе обсуждений по предлагаемому расширению стадиона «Энфилд Роуд».
Консультационные мероприятия пройдут с 29 ноября по 4 декабря среди местных жителей, работников предприятий и болельщиков, с целью узнать мнение и послушать отзывы для создания наилучших условий при реконструкции стадиона.
Тем временем в России на реконструкцию закроется стадион «РЖД Арена», который является домашним для «Локомотива».
https://www.youtube.com/watch?v=LB9Vn4PfGP0
Аха-ха)
Аха-ха)
"You will never fиck a girls, donkey first of all"
Диаспора арбузников уже проголосовала ЗА. Аха-ха)
"You will never fиck a girls, donkey first of all"
Диаспора арбузников уже проголосовала ЗА. Аха-ха)