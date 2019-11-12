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Медведев передал стадион «Ростов-Арена» в собственность Ростовской области

вчера, 17:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области стадиона «Ростов-Арена».

«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

Кроме стадиона в собственность Ростовской области переданы три билетных кассы, несколько КПП, ливневая канализация. 

Данное решение прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов

По имеющемуся соглашению, в режиме наследия на 2020 год предусмотрен следующий порядок: 95% бюджета по содержанию стадиона „Ростов-Арена“ будет выделяться из федерального бюджета, и 5% — из бюджета Ростовской области.

Порядок на последующие годы тоже прописан, идёт постепенное уменьшение процентного содержания за счёт средств федерального бюджета, и с 2024 года мы должны будем полностью содержать данный стадион за счёт бюджета областного и внебюджетных источников, заработанных средств самим стадионом. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идёт активная работа по его реализации.

Также недавно появилась новость о том, что казанский стадион «Казань Арена» получит новое имя.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
   534 / 907
вчера в 21:05
Кстати, тоже самое не так давно произошло со стадионом В Нижнем Новгороде.
Serg3.12
Serg3.12
   18 / 907
вчера в 20:46
Хотелось бы услышать г-на Арутюнянца по этомц поводу
Клуб приобрел, что дальше?
Аксинья
Аксинья
   402 / 907
вчера в 19:58
Чемодан без ручки - и тащить тяжело и выбросить жалко...
Морозовский
Морозовский ответил cska1948
   7 / 907
вчера в 19:48
Для бюджета Ростовской обл. ни чего хорошего.
Это типа: кошка бросила котят - пусть содержат как хотят! Это "зене" ВСЁ ВКЛЮЧЕНО ЗА 1 (ОДИН) РУБЛЬ В ГОД!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 907
вчера в 19:11
Халява потихоньку заканчивается, придется затянуть пояса( Обслуживание такого стадиона дорогого стоит(
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   5 / 907
вчера в 18:53
Это хорошо или плохо ???
Это никак!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил dino-hsv
   5 / 907
вчера в 18:52
"Порядок на последующие годы тоже прописан, идёт постепенное уменьшение процентного содержания за счёт средств федерального бюджета, и с 2024 года мы должны будем полностью содержать данный стадион за счёт бюджета областного и внебюджетных источников, заработанных средств самим стадионом" кстати, у нас многие об этом стали забывать. 4 года финансирования осталось, дальше - задница. либо будут брать бабки из и без того нищих региональных бюджетов, либо стадионы ждёт участь некоторых олимпийских объектов, превращающихся в руины
За счет концертов вылезут, а Ростову придется периодически играть на старом стадике.
dino-hsv
dino-hsv
   111 / 907
вчера в 18:31
"Порядок на последующие годы тоже прописан, идёт постепенное уменьшение процентного содержания за счёт средств федерального бюджета, и с 2024 года мы должны будем полностью содержать данный стадион за счёт бюджета областного и внебюджетных источников, заработанных средств самим стадионом"

кстати, у нас многие об этом стали забывать. 4 года финансирования осталось, дальше - задница. либо будут брать бабки из и без того нищих региональных бюджетов, либо стадионы ждёт участь некоторых олимпийских объектов, превращающихся в руины
LOpp
LOpp
   24 / 907
вчера в 18:16
А почему не отдали стадион в аренду ФК Ростов за 1 рубль в год?
Shpundya .
Shpundya .
   632 / 907
вчера в 18:06
Круто подъе..и, лучше бы освободили от налогов Ростовскую область и все остальные и оставили всё на развитие своих областей краёв и т.д. как к примеру Чечня, Алтай, Казань.., посмотрели бы как Москва бы прожила.
Шишанутый
Шишанутый
   70 / 907
вчера в 17:50
    cska1948
    cska1948 ответил Jeck Denielse
       65 / 907
    вчера в 17:46
    Это хорошо или плохо ???
    Для бюджета Ростовской обл. ни чего хорошего.
    cska plus
    cska plus
       8 / 907
    вчера в 17:43
    Передал как личный дар.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       23 / 907
    вчера в 17:38
    Это хорошо или плохо ???
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