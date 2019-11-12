Медведев передал стадион «Ростов-Арена» в собственность Ростовской области

вчера, 17:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области стадиона «Ростов-Арена».

«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

Кроме стадиона в собственность Ростовской области переданы три билетных кассы, несколько КПП, ливневая канализация.

Данное решение прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По имеющемуся соглашению, в режиме наследия на 2020 год предусмотрен следующий порядок: 95% бюджета по содержанию стадиона „Ростов-Арена“ будет выделяться из федерального бюджета, и 5% — из бюджета Ростовской области. Порядок на последующие годы тоже прописан, идёт постепенное уменьшение процентного содержания за счёт средств федерального бюджета, и с 2024 года мы должны будем полностью содержать данный стадион за счёт бюджета областного и внебюджетных источников, заработанных средств самим стадионом. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идёт активная работа по его реализации.

Также недавно появилась новость о том, что казанский стадион «Казань Арена» получит новое имя.