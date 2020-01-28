Черевченко: «Нужно ещё два трансфера минимум. Даже три»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о планах клуба на это зимнее трансферное окно.

Нужно ещё два трансфера минимум. Даже три. Средняя линия меня устраивает — нужны защитник, нападающий и вратарь. Шамов выбыл на срок до шести месяцев, у него очень серьёзная травма. Обидно, получил её в самый последний момент. Я уже тянулся свистеть об окончании тренировки, а он просто руку поднял неудачно… Помню наш матч с «Локомотивом», всю ночь перед ним не спал. Думал, кого поставить в ворота: Левашова или Нигматуллина, прикидывал, вспоминал, кто стоял в первой игре.

Теперь у нас только два вратаря. Не дай бог с одним что случится, возникнет проблема. Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно. Тренер должен быть психологом, поэтому перед играми разговариваю с ними, смотрю на них во время недельного цикла. Потом принимаю решение. Конечно, легче, когда один сильнее всех, а другие на подстраховке, тут и выбирать не надо. У нас такого нет. Понимание по кандидатуре появилось, передал фамилию спортивному директору.