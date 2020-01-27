ГлавнаяНовости

Юран: «Задача „Химок“ - побеждать в каждом матче»

сегодня, 16:56

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему возглавил подмосковный клуб:

Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ. У клуба хорошее и футбольное руководство — Василий Иванов, Дмитрий Ульянов. Они дали много нашему футболу, являются амбициозными людьми, максималистами. 

Что касается того, что с команды сняли задачу выхода в РПЛ, то наша цель всё равно побеждать в каждом матче. Тренер и игроки должны добиваться максимальных результатов, радовать болельщиков. К тому же в жизни всё меняется. На данный момент ситуация такая, через месяц она может быть другой. Если в течение времени до конца чемпионата появится спонсор, то всё возможно. Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо всё равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тимур Журавель: «Футболисты положительно отзываются о Катаре»
Сегодня, 16:40 Комментарии1
Пономарёв: «Березуцким надо забыть свою работу в „Витессе“»
Сегодня, 16:24 Комментарии7
А. Березуцкий: «Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу»
Сегодня, 14:25 Комментарии2
Глушаков: «Хожу в сауну в Грозном. Жаль, что нет русской бани»
Сегодня, 14:22 Комментарии9
В. Березуцкий: «Много времени посвятим академии»
Сегодня, 14:01 Комментарии2
Самедов о смерти Коби Брайанта: «Будто близкий человек умер. Мой кумир»
Сегодня, 13:54 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 17:44
С Юраном это будет проблематично.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:00
Сказать не значит сделать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100