Юран: «Задача „Химок“ - побеждать в каждом матче»

Новый главный тренер «Химок» рассказал, почему возглавил подмосковный клуб:

Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ . У клуба хорошее и футбольное руководство — Василий Иванов, Дмитрий Ульянов. Они дали много нашему футболу, являются амбициозными людьми, максималистами.



Что касается того, что с команды сняли задачу выхода в РПЛ , то наша цель всё равно побеждать в каждом матче. Тренер и игроки должны добиваться максимальных результатов, радовать болельщиков. К тому же в жизни всё меняется. На данный момент ситуация такая, через месяц она может быть другой. Если в течение времени до конца чемпионата появится спонсор, то всё возможно. Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо всё равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения.