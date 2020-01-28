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Черевченко: «Удивило, что на место Егорова пришел венгр Кашшаи»

сегодня, 00:57

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высказался о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС.

Запрет на критику судей? Я и так не комментировал. Но, по-моему, это неправильно — почему всех можно критиковать, а их нельзя? Каждый должен знать про себя правду, понимать, кто есть кто, а тут получается, что они себя ото всех отгородили. Давайте и тренеров тоже оградим. Критика вообще иногда полезна. Даже не иногда, а почти всегда. Адекватная. Таким образом указываешь на ошибки.

Удивило, что на место Егорова пришел венгр Кашшаи. Сам факт того, что на эту должность пришел легионер, стал сюрпризом. Тем более у нас уже был подобный опыт с Розетти. И что? В России должны работать российские специалисты. Давайте министром здравоохранения иностранца сделаем. На Украине есть такая практика? Вот пусть она там и остается, а мне своя рубашка ближе к телу.  

Напомним, что о назначении Кашшаи руководителем департамента судейства РФС было объявлено в текущем месяце. Он сменил на этом посту Александра Егорова, оставившего должность в декабре.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:10
Все удивлены
Cremen
Cremen
сегодня в 01:06
Правильно сказал. А венгр скоро сам убежит.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 00:59
а кто для него свой ?
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