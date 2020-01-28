Черевченко: «Удивило, что на место Егорова пришел венгр Кашшаи»

Главный тренер тульского «Арсенала» высказался о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС .

Запрет на критику судей? Я и так не комментировал. Но, по-моему, это неправильно — почему всех можно критиковать, а их нельзя? Каждый должен знать про себя правду, понимать, кто есть кто, а тут получается, что они себя ото всех отгородили. Давайте и тренеров тоже оградим. Критика вообще иногда полезна. Даже не иногда, а почти всегда. Адекватная. Таким образом указываешь на ошибки.

Удивило, что на место Егорова пришел венгр Кашшаи. Сам факт того, что на эту должность пришел легионер, стал сюрпризом. Тем более у нас уже был подобный опыт с Розетти. И что? В России должны работать российские специалисты. Давайте министром здравоохранения иностранца сделаем. На Украине есть такая практика? Вот пусть она там и остается, а мне своя рубашка ближе к телу.