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Черевченко: «Вероятно, что у Беляева были предложения от других клубов»

сегодня, 08:38

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко признался, что клубу было трудно продлить контракт с защитником Максимом Беляевым.

Переговоры о новом контракте с Беляевым шли нелегко, он просил время. Видимо, были реальные предложения. Не только от «Локомотива», были и другие команды. Вы же помните, «Спартак», тоже был в том замесе. Беляев хотел в ЛЧ? Ну, знаете, я тоже в своё время хотел поиграть на чемпионате мира. Не получилось. Макса мне дополнительно встряхивать не пришлось. Раз подписал с нами контракт, значит, всё устраивает.

Он воспитанник «Локомотива», поэтому знаю его с 13 лет. Поэтому летом много с ним говорил и объяснял, что можно уйти в другую команду и получать большие деньги. Но не играть. Тут уж зависит от того, чего человек хочет. Надо было ему подсказать аргументированно — так, чтобы он меня понял. Как видите, получилось, прислушался.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:16
Сколько там ещё деньков для любимой игры "перетягивание каната"???
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 08:41
Удачи Арсеналу.
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