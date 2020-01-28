Черевченко: «Вероятно, что у Беляева были предложения от других клубов»

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко признался, что клубу было трудно продлить контракт с защитником .

Переговоры о новом контракте с Беляевым шли нелегко, он просил время. Видимо, были реальные предложения. Не только от «Локомотива», были и другие команды. Вы же помните, «Спартак», тоже был в том замесе. Беляев хотел в ЛЧ ? Ну, знаете, я тоже в своё время хотел поиграть на чемпионате мира. Не получилось. Макса мне дополнительно встряхивать не пришлось. Раз подписал с нами контракт, значит, всё устраивает.

Он воспитанник «Локомотива», поэтому знаю его с 13 лет. Поэтому летом много с ним говорил и объяснял, что можно уйти в другую команду и получать большие деньги. Но не играть. Тут уж зависит от того, чего человек хочет. Надо было ему подсказать аргументированно — так, чтобы он меня понял. Как видите, получилось, прислушался.