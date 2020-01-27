Пономарёв: «Березуцким надо забыть свою работу в „Витессе“»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на возвращение в клуб экс-защитников москвичей Алексея и . Они станут заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Гинер молодец, своих никогда не бросает. Придумал для них должность, пристроил. Но это нормальное явление, я приветствую такое решение. Куда их еще девать? Как тренеры они пока никакие. А как защитники были нормальные, хорошие.