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Пономарёв: «Березуцким надо забыть свою работу в „Витессе“»

сегодня, 16:24

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на возвращение в клуб экс-защитников москвичей Алексея и Василия Березуцких. Они станут заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Гинер молодец, своих никогда не бросает. Придумал для них должность, пристроил. Но это нормальное явление, я приветствую такое решение. Куда их еще девать? Как тренеры они пока никакие. А как защитники были нормальные, хорошие.

Смогут ли в будущем стать тренерами ЦСКА? Честно говоря, даже не знаю. Не все спортсмены могут стать тренером. Тренер должен быть деспотом: на все наплевать, про всех забыть, быть по-хорошему ненормальным, всех посылать. Я не смог стать тренером, слишком мягкий. А Березуцким про свой опыт в «Виттесе» надо наплевать и забыть. Их там почитали как хороших игроков, на Западе таких любят. Это у нас никого не любят и не уважают.

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