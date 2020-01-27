Пономарёв: «Березуцким надо забыть свою работу в „Витессе“»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на возвращение в клуб экс-защитников москвичей Алексея и Василия Березуцких. Они станут заместителями генерального директора по спортивным вопросам.
Гинер молодец, своих никогда не бросает. Придумал для них должность, пристроил. Но это нормальное явление, я приветствую такое решение. Куда их еще девать? Как тренеры они пока никакие. А как защитники были нормальные, хорошие.
Смогут ли в будущем стать тренерами ЦСКА? Честно говоря, даже не знаю. Не все спортсмены могут стать тренером. Тренер должен быть деспотом: на все наплевать, про всех забыть, быть по-хорошему ненормальным, всех посылать. Я не смог стать тренером, слишком мягкий. А Березуцким про свой опыт в «Виттесе» надо наплевать и забыть. Их там почитали как хороших игроков, на Западе таких любят. Это у нас никого не любят и не уважают.