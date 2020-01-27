Глушаков: «Хожу в сауну в Грозном. Жаль, что нет русской бани»

Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о жизни в Грозном:

Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.



Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это всё же не русская баня.