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Глушаков: «Хожу в сауну в Грозном. Жаль, что нет русской бани»

сегодня, 14:22

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о жизни в Грозном:

Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится. 

Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это всё же не русская баня.

Ранее Глушаков искупался в холодной воде на Крещение. 

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:34
Если про баню каждый день писать-чище не станешь.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 14:29
Скоро в Тюмень отправят банщика, уж там бань хватает.
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