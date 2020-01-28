Пол Мерсон: «Я в шоке от того, что „Тоттенхэм“ продаёт Эриксена»

Бывший английский футболист Пол Мерсон прокомментировал переход полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Интер».
Я шокирован тем, что «Тоттенхэм» продаёт Кристиана Эриксена за 17 млн фунтов. В наши дни за эти деньги можно купить чашку чая!
«Тоттенхэм» должен бороться за четверку лучших. Новый стадион, позвали Жозе Моуриньо... Я буду очень удивлен, если они смогут найти замену Эриксену за четыре дня. Если они не смогут его заменить, то я не вижу потенциала для топ-4.
2) Чашка чая за 17 млн фунтов? Хорошо живут бывшие футболисты Англии.
2) Чашка чая за 17 млн фунтов? Хорошо живут бывшие футболисты Англии.