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Пол Мерсон: «Я в шоке от того, что „Тоттенхэм“ продаёт Эриксена»

сегодня, 11:46

Бывший английский футболист Пол Мерсон прокомментировал переход полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Интер»

Я шокирован тем, что «Тоттенхэм» продаёт Кристиана Эриксена за 17 млн фунтов. В наши дни за эти деньги можно купить чашку чая!

«Тоттенхэм» должен бороться за четверку лучших. Новый стадион, позвали Жозе Моуриньо... Я буду очень удивлен, если они смогут найти замену Эриксену за четыре дня. Если они не смогут его заменить, то я не вижу потенциала для топ-4. 

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:16
Шок ? Да ну. Всё нормально
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:05
Для "автобуса" Моуриньо не нужны полузащитники.
particular
particular
сегодня в 12:03
Кто в шоке, кто в ауте, а кто-то, возможно, потирает руки..:))
firewing
firewing
сегодня в 12:03
Эриксен перерос Тотенхэм, где ему не взять ни АПЛ, ни ЛЧ, плюс у лондонцев давно уже политика продажи своих лидеров - Бэйл, Модрич и т.д., а не завоевание титулов.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:59
Бред,он уже год как хотел свалить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:56
Жозе сам ф шоке...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:54
1) Они под угрозой евреизации и под дулом пистолета должны были его заставить продлить контракт?
2) Чашка чая за 17 млн фунтов? Хорошо живут бывшие футболисты Англии.
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