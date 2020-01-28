Буффон: «Возможно, мы недооценили „Наполи“, подумали, что они в кризисе»

Голкипер «Ювентуса» , отметивший сегодня 42-летие, порассуждал о причинах поражения «Наполи» в матче 21-го тура Серии А.

Это плохое поражение оттого, что мы должны были выступить намного лучше. Но эти негативные моменты необходимы для того, чтобы вернуть голод до побед и обрести смирение, не принимать ничего как должное.

Возможно, мы недооценили «Наполи», подумали, что они в кризисе. Мы понимали, что останемся на вершине и в случае поражения. Если бы это была решающая игра, я уверен, что «Ювентус» победил бы. Нам нужно было больше интенсивности с нашей стороны.