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Буффон: «Возможно, мы недооценили „Наполи“, подумали, что они в кризисе»

вчера, 23:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, отметивший сегодня 42-летие, порассуждал о причинах поражения «Наполи» в матче 21-го тура Серии А.

Это плохое поражение оттого, что мы должны были выступить намного лучше. Но эти негативные моменты необходимы для того, чтобы вернуть голод до побед и обрести смирение, не принимать ничего как должное.

Возможно, мы недооценили «Наполи», подумали, что они в кризисе. Мы понимали, что останемся на вершине и в случае поражения. Если бы это была решающая игра, я уверен, что «Ювентус» победил бы. Нам нужно было больше интенсивности с нашей стороны.

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Dark_Soul
Dark_Soul
сегодня в 00:01
Буффон: возможно мы недооценили клоунов в комментах ниже
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:35
Буффон: «Возможно, наше руководствомы недооценило „Наполи“, подумали, что они в кризисе и не занесли волшебный чемоданчик в судейскую»
Ахаха)))
Boytser
Boytser
вчера в 23:29
Зато Наполи вас раскусил.
Sunny.
Sunny.
вчера в 23:27
И не зарядили судейку
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