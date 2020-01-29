«Сент-Этьен» выбил «Монако» из Кубка Франции. Головин отыграл весь матч

сегодня, 00:51

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Сент-Этьен» на выезде победил «Монако» благодаря голу Дениса Буанги на 24-й минуте. Российский полузащитник Александр Головин, вышедший в стартовом составе, провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился, заработав в компенсированное время желтую карточку.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Сент-Этьен» 0:1 (0:1)

Голы: Буанга 24

«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Агиляр, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90), Желсон Мартинш, Головин, Кейта Бальде, Адриен Силва, Загре (Йоветич, 73), Бен-Йеддер.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Фофана, Дебюши, Силва (Трауко, 46), Салиба, Амума, Буанга, Мвила, Ахолу (Диуссе, 79), Онора, Дьони (Кабай, 69).

Предупреждения: Аолу 46, Фофана 49, М'Вила 67, Кабай 72, Головин 90+3