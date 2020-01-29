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«Сент-Этьен» выбил «Монако» из Кубка Франции. Головин отыграл весь матч

сегодня, 00:51
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Сент-Этьен» на выезде победил «Монако» благодаря голу Дениса Буанги на 24-й минуте. Российский полузащитник Александр Головин, вышедший в стартовом составе, провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился, заработав в компенсированное время желтую карточку.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Сент-Этьен» 0:1 (0:1)
Голы: Буанга 24

«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Агиляр, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90), Желсон Мартинш, Головин, Кейта Бальде, Адриен Силва, Загре (Йоветич, 73), Бен-Йеддер.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Фофана, Дебюши, Силва (Трауко, 46), Салиба, Амума, Буанга, Мвила, Ахолу (Диуссе, 79), Онора, Дьони (Кабай, 69).

Предупреждения: Аолу 46, Фофана 49, М'Вила 67, Кабай 72, Головин 90+3

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив
сегодня в 01:49
С победой Сент-Этьен!👏
viking88
viking88 ответил Leha-ha50
сегодня в 01:48
Повезло Монако, что крупно не проиграли. Вроде и атаковали весь матч, а моменты гости создавали. Не удивлюсь третьему приходу Жардима!!!
мне больше непонятно, почему Морено из Головина чистого опорника сделал? Он почти в защите играет
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 01:20
С ПОБЕДОЙ СЕНТ-ЭТЬЕН!!!!!


А теперь найдите, кто единственный у манако получил ЖК.
Cremen
Cremen
сегодня в 01:17
Это уже вошло в привычку.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 01:00
Зачем вообще все время про это позорное монако пишут? Головин не блещет явно, сколько бы кони не говорили обратное.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:57
Повезло Монако, что крупно не проиграли. Вроде и атаковали весь матч, а моменты гости создавали.
Не удивлюсь третьему приходу Жардима!!!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 00:57
Головин сейчас больше в клубах тусуется и пойло от pepsico употребляет, а на то, что он страну позорит своим футболом, ему все равно видимо
Авербуx
Авербуx
сегодня в 00:55
Позор
Almazny
Almazny
сегодня в 00:54
Головин еще раз совершенствовался.
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