«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече

Сегодня, 28 января, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и польской «Лехией». Победу одержала команда из Гданьска благодаря голам Кристерса Тоберса и Лукаша Хараслина.
Во втором тайме в составе динамовцев вышел новичок команды Николай Комличенко.
«Динамо» - «Лехия» 0:2 (0:1)
Голы: Хараслин 40, Тоберс 73
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шунич, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Шимански, Филипп, Жоаозиньо, Игбун.
Состав «Динамо» 2-й тайм: Лещук, Морозов, Рыков, Кардозу, Панченко, Н’Жи (Скопинцев, 72), Комличенко, Соснин, Евгеньев, Сангаре, Каборе, Хильемарк.
В параллельном матче «Оренбург» проиграл чешской «Сигме».