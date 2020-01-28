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«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече

сегодня, 19:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)ЛехияМатч завершен

Сегодня, 28 января, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и польской «Лехией». Победу одержала команда из Гданьска благодаря голам Кристерса Тоберса и Лукаша Хараслина.

Во втором тайме в составе динамовцев вышел новичок команды Николай Комличенко.

«Динамо» - «Лехия» 0:2 (0:1)
Голы: Хараслин 40, Тоберс 73

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шунич, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Шимански, Филипп, Жоаозиньо, Игбун. 

Состав «Динамо» 2-й тайм: Лещук, Морозов, Рыков, Кардозу, Панченко, Н’Жи (Скопинцев, 72), Комличенко, Соснин, Евгеньев, Сангаре, Каборе, Хильемарк.

В параллельном матче «Оренбург» проиграл чешской «Сигме».

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 19:39
Почему Лехия? Вернее было бы Ляхия.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:31
Даже Комличенко не помог.
Almazny
Almazny
сегодня в 19:23
Динамо не переделать.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:22
Не ну это господа ппц, нужно ещё мешок евриков на усиление просить.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:16
Комличенко ничем не смог помочь?
Cremen
Cremen
сегодня в 19:12
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