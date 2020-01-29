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«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Лиги, обыграв «Лестер»

сегодня, 00:38
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Астон Вилла» в концовке встречи вырвала победу над «Лестером».

В финале «Вилла» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед».

Бирмингем, стадион Вилла Парк

«Астон Вилла» - «Лестер Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Таргетт 12, Трезеге 90+3 - Ихеаначо 72

«Астон Вилла»: Нюланд, Конса, Мингс, Хаусе, Жильбер (Аль-Мохамади 84), Дуглас Луис, Накамба, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 77), Саматта (Дэвис 67), Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Союнджу, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй 86), Перес (Варди 56), Мэддисон, Ихеаначо
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Конса 57, Дуглас Луис 60, Союнджу 76

Судья: Дин Майк.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Roman73
сегодня в 01:52
С батей может подписать контракт? :)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:51
Лисы сливаются
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:12
Неожиданно.Договорняк
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 01:02
Хех, Лисы, Лисы..
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:57
Думал, что Лестер Сити выйдет, но Вилла вырвала место в финале, поэтому удачи им финале!
Roman73
Roman73
сегодня в 00:48
Яркий матч.
В Англии без боя никто не сдаётся.
Не скажешь, что играли команды разного класса.
Лестеру бы вратаря посильнее.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:46
Блин 938 кэф. не прошел, Атлетик из Бильбао, я тебя ненавижу !!!:DDDD
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:41
Браво!Игра налаживается,должны оставаться в АПЛ ).Накамба зверь , конечно)).Ну и египетская связка в деле!))Лестеру удачи в ЛЧ!!УРААААА!!!АХАХХААХ.
Bjuik
Bjuik
сегодня в 00:40
Астон Виллу с победой!
Foxes
Foxes
сегодня в 00:40
Полный лисец!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:40
МЮ твой ход)
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