«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Лиги, обыграв «Лестер»

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Астон Вилла» в концовке встречи вырвала победу над «Лестером».
В финале «Вилла» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Бирмингем, стадион Вилла Парк
«Астон Вилла» - «Лестер Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Таргетт 12, Трезеге 90+3 - Ихеаначо 72
«Астон Вилла»: Нюланд, Конса, Мингс, Хаусе, Жильбер (Аль-Мохамади 84), Дуглас Луис, Накамба, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 77), Саматта (Дэвис 67), Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Союнджу, Эванс, Чилуэлл, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй 86), Перес (Варди 56), Мэддисон, Ихеаначо
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Конса 57, Дуглас Луис 60, Союнджу 76
Судья: Дин Майк.
В Англии без боя никто не сдаётся.
Не скажешь, что играли команды разного класса.
Лестеру бы вратаря посильнее.
В Англии без боя никто не сдаётся.
Не скажешь, что играли команды разного класса.
Лестеру бы вратаря посильнее.