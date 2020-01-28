«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии

«Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Борнмут, стадион Дин Корт
«Борнмут» - «Арсенал» 1:2 (0:2)
Голы: Сарридж 90+4 - Сака 5, Нкетиа 26
«Борнмут»: Траверс, Смит, Кук, Аке, Симпсон (Фрэнсис 76), Уилсон (Уилсон 76), Сурман, Гослинг, Кук, Фрэйзер, Соланке (Сарридж 89)
Главный тренер: Хоу Эдди.
«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг 62), Папастатопулос, Сака, Гендузи, Джака, Пепе (Себальос 69), Уиллок (Мэйтленд-Найлз 90+2), Габриэл Мартинелли, Нкетиа
Главный тренер: Артета Микель.
Предупреждения: Уилсон 45+1, Джака 90+2, Сарридж 90+8
Судья: Аткинсон Мартин.
Напомним, что соперник этой пары в 1/8 финала уже известен.
Но так в общем неплохо, неплохо... Пепе суперфинт исполнил, Сака исполнил игру, Мартинелли это просто космос, где там Винисиус какой-то... Просто издевается над соперниками... Уиллок и Нкетиа тоже очень много отрабатывали и Гендузенок взял в руки себя. Эту игру смело можно занести в актив.
Для меня малыши канониров - это самое главное, верю в то, что Сака, Уиллок, Мартинелли будут лидерами команды вскоре.
Но Взяткинсон это трындец, позволил во втором тайме костолом-шоу устроить "Борнмуту"... Самый позорный судья АПЛ, наверное...
Но так в общем неплохо, неплохо... Пепе суперфинт исполнил, Сака исполнил игру, Мартинелли это просто космос, где там Винисиус какой-то... Просто издевается над соперниками... Уиллок и Нкетиа тоже очень много отрабатывали и Гендузенок взял в руки себя. Эту игру смело можно занести в актив.
Для меня малыши канониров - это самое главное, верю в то, что Сака, Уиллок, Мартинелли будут лидерами команды вскоре.
Но Взяткинсон это трындец, позволил во втором тайме костолом-шоу устроить "Борнмуту"... Самый позорный судья АПЛ, наверное...