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«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии

сегодня, 00:59
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«Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Борнмут, стадион Дин Корт

«Борнмут» - «Арсенал» 1:2 (0:2)
Голы: Сарридж 90+4 - Сака 5, Нкетиа 26

«Борнмут»: Траверс, Смит, Кук, Аке, Симпсон (Фрэнсис 76), Уилсон (Уилсон 76), Сурман, Гослинг, Кук, Фрэйзер, Соланке (Сарридж 89)
Главный тренер: Хоу Эдди.

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг 62), Папастатопулос, Сака, Гендузи, Джака, Пепе (Себальос 69), Уиллок (Мэйтленд-Найлз 90+2), Габриэл Мартинелли, Нкетиа
Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Уилсон 45+1, Джака 90+2, Сарридж 90+8

Судья: Аткинсон Мартин.

Напомним, что соперник этой пары в 1/8 финала уже известен.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:22
Ожидаемо.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 01:07
Арсенал с победой!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 01:00
И тут даже небольшую панику устроили в конце...

Но так в общем неплохо, неплохо... Пепе суперфинт исполнил, Сака исполнил игру, Мартинелли это просто космос, где там Винисиус какой-то... Просто издевается над соперниками... Уиллок и Нкетиа тоже очень много отрабатывали и Гендузенок взял в руки себя. Эту игру смело можно занести в актив.

Для меня малыши канониров - это самое главное, верю в то, что Сака, Уиллок, Мартинелли будут лидерами команды вскоре.

Но Взяткинсон это трындец, позволил во втором тайме костолом-шоу устроить "Борнмуту"... Самый позорный судья АПЛ, наверное...
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