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Лебедев: «„Зенит“ сделал благое дело, оставив Кокорина после его поступка»

сегодня, 18:16

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По информации СМИ, Кокорин должен был уйти в аренду в «Сочи», но теперь отправляется в «Зенит-2».

Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. «Краснодар», к примеру, расторг контракт с Мамаевым только по одной причине, что он совершил преступление, а «Зенит» не расторг тогда контракт с Кокориным, они его оставили в клубе. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо «Зениту». Где бы он сейчас был? Я не уверен, что его бы сейчас «Сочи» взял. Поэтому я считаю, что это личное дело руководства клуба. Ну не хотят руководители клуба, чтобы Кокорин играл за основу в весенней части сезона, почему мы должны навязывать свою точку зрения.

«Зенит» не клуб народного достояния, это «Газпром» является народным достоянием страны. Тогда почему Мамаев играет за «Ростов»? Ведь ростовский клуб тоже можно назвать народным достоянием Ростовской области. Я не думаю, что есть какие-то указания сверху. Если бы это было так, то они изначально с ним расторгли бы контракт. «Зенит» потерял бы какие-то деньги, но для «Зенита» это небольшие деньги ради сохранения имиджа клуба. Они этого не сделали тогда, значит нет никаких установок.

Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за «Зенит». Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:45
Забудьте такого футболиста и не ищите виновных в его пропащей карьере.Во всём виноват он сам и его окружение,ну и близкие.Это ведь какой-то зверопитомник:Все с него кормятся,все друг друга подозревают и,похоже,ненавидят.Хотя на публике клянутся в "вечной любви"...к деньгам,видимо.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:41
Зенит поступил мерзко !
ziborock
ziborock ответил Аналитик Зенита
сегодня в 18:39
Да это так, Зенит это вам не краснодар который кинул Мамаева
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 18:37
    лебедь,кокора и пак
    счет 7-0
    счет 7-0
    сегодня в 18:35
    Какую чушь несет депутат ГД.
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 18:35
    Да это так, Зенит это вам не краснодар который кинул Мамаева
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:32
    Они все в ГД такие?
    СаняШумок
    СаняШумок
    сегодня в 18:30
    Зачем депутат себя позорит, говоря о том, о чем не слышал?) Зенит не разрывал с ним контракт, но мог и не подписывать, он там закончился летом)) и так же как Мамаев, Кокорин бы тренировался в клубе повыше, чем Сочи. и уже весной бы играл в РПЛ... Тут явное действие закулисных персон...не может директор клуба сначала говорить, что игрок для основы, а потом отправлять его в аренду.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 18:30
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Leha-ha50
    сегодня в 18:28
    Игорек сам то понял , чего нагородил???
    Как можно было так объяснить, что ещё больше непонятно стало!
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 18:28
    Когда- нибудь узнаем правду
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:20
    Лучше бы отказался, мамай то пристроился, кстати, очень даже неплохо.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:19
    Игорек сам то понял , чего нагородил???
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