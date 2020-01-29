Лебедев: «„Зенит“ сделал благое дело, оставив Кокорина после его поступка»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» . По информации СМИ , Кокорин должен был уйти в аренду в «Сочи», но теперь отправляется в «Зенит-2».

Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. «Краснодар», к примеру, расторг контракт с Мамаевым только по одной причине, что он совершил преступление, а «Зенит» не расторг тогда контракт с Кокориным, они его оставили в клубе. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо «Зениту». Где бы он сейчас был? Я не уверен, что его бы сейчас «Сочи» взял. Поэтому я считаю, что это личное дело руководства клуба. Ну не хотят руководители клуба, чтобы Кокорин играл за основу в весенней части сезона, почему мы должны навязывать свою точку зрения.

«Зенит» не клуб народного достояния, это «Газпром» является народным достоянием страны. Тогда почему Мамаев играет за «Ростов»? Ведь ростовский клуб тоже можно назвать народным достоянием Ростовской области. Я не думаю, что есть какие-то указания сверху. Если бы это было так, то они изначально с ним расторгли бы контракт. «Зенит» потерял бы какие-то деньги, но для «Зенита» это небольшие деньги ради сохранения имиджа клуба. Они этого не сделали тогда, значит нет никаких установок.

Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за «Зенит». Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему.