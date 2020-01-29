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Рубашко: «Надеемся, что Кокорин присоединится к „Сочи“»

сегодня, 15:21

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин все же присоединится к клубу.

Недавно агент и отчим игрока Кирилл Логинов подтвердил, что Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2».

Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней.

Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:46
В Турции сработает план "перехват" и Кокоша окажется в Сочи.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил spartach n1
сегодня в 15:46
Летом перейдёт в цска43
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:44
Для Кокорина готова смирительная рубашко...
STVA 1
STVA 1 ответил Leha-ha50
сегодня в 15:43
Скоро скажет: Да!
karnager
karnager
сегодня в 15:43
Ага, не брат ты нам, 75 черно...опая Кокошка (с)
makkie
makkie
сегодня в 15:42
Кокорин уже и сам не рад, что вернулся из тюрьмы.
Думал, его тут ждут с распростёртыми объятиями - а на деле подложенная свинья от Зенита.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 15:41
Всё интересней и интересней...сборы у зенита2 и Сочи в Турции...там и будут производить контрольный выстрел. Финал не за горами.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:40
А папа сказал : " НЭТ"!!!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:24
Баклан кокоша уже выбрал зенит2,все лучше чем зенит4 !
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