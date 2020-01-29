Рубашко: «Надеемся, что Кокорин присоединится к „Сочи“»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» все же присоединится к клубу.

Недавно агент и отчим игрока Кирилл Логинов подтвердил, что Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2».

Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней.

Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится.