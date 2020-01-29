«Оренбург» хочет, чтобы Прядкин продолжил занимать пост президента РПЛ

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выступает за то, чтобы действующий президент РПЛ Сергей Прядкин остался на занимаемом посту на новый срок.

Если был нарушен регламент, нужно вернуться к его соблюдению. Лучше вовремя признать ошибку и исправить ее.

До 4 февраля нужно представить кандидатуру, пока ее мы еще не обсуждали. У меня нормальные отношения с Прядкиным. Он приезжал к нам в Оренбург, мы с ним ходили по стадиону; с его стороны я вижу только помощь и реальное желание помочь в решении вопросов, которые требуют того. Я бы, например, хотел бы предложить только его.