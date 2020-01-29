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«Оренбург» хочет, чтобы Прядкин продолжил занимать пост президента РПЛ

сегодня, 14:56

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выступает за то, чтобы действующий президент РПЛ Сергей Прядкин остался на занимаемом посту на новый срок. 

Если был нарушен регламент, нужно вернуться к его соблюдению. Лучше вовремя признать ошибку и исправить ее.

До 4 февраля нужно представить кандидатуру, пока ее мы еще не обсуждали. У меня нормальные отношения с Прядкиным. Он приезжал к нам в Оренбург, мы с ним ходили по стадиону; с его стороны я вижу только помощь и реальное желание помочь в решении вопросов, которые требуют того. Я бы, например, хотел бы предложить только его.

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