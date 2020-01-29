«Вест Хэм» арендовал у «Славии» хавбека сборной Чехии Томаша Соучека

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника пражской «Славии» Томаша Соучека на правах аренды.
Соглашение с 24-летним игроком сборной Чехии рассчитано до конца текущего сезона с правом возможного выкупа.
Отметим, что проешедшим летом в покупке Соучека был заинтересован московский «Спартак», но игрок отказался от предложения.
В текущем сезоне Томаш сыграл в 17 матчах чемпионата Чехии, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
🇨🇿⚒ #WelcomeSoucek pic.twitter.com/nAZZhzzvMC— West Ham United (@WestHam) January 29, 2020