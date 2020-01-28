«Сампдория» подписала полузащитника «Стабека» Аскильдсена

Пресс-служба «Сампдории» на официальном сайте объявила о подписании полузащитника норвежского «Стабека» Кристоффера Аскильдсена.
Итальянский клуб приобрел 19-летнего игрока на правах аренды с обязательным правом выкупа.
О сумме сделки неизвестно. Контракт подписан до 30 июня 2020 года.
В чемпионате Норвегии сезона-2019 норвежский хавбек сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
📄 #Askildsen è blucerchiato: per il norvegese contratto fino al 2024 ➡️ https://t.co/xsbGkMBHPR pic.twitter.com/ea7TSOWgcF— U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 28, 2020
Ранее «Сампдория» подписала хавбека «Наполи» Лоренцо Тонелли.