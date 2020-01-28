«Сампдория» подписала полузащитника «Стабека» Аскильдсена

сегодня, 22:11

Пресс-служба «Сампдории» на официальном сайте объявила о подписании полузащитника норвежского «Стабека» .

Итальянский клуб приобрел 19-летнего игрока на правах аренды с обязательным правом выкупа.

О сумме сделки неизвестно. Контракт подписан до 30 июня 2020 года.

В чемпионате Норвегии сезона-2019 норвежский хавбек сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Сампдория» подписала хавбека «Наполи» Лоренцо Тонелли.