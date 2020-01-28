ГлавнаяНовости

«Сампдория» подписала полузащитника «Стабека» Аскильдсена

сегодня, 22:11

Пресс-служба «Сампдории» на официальном сайте объявила о подписании полузащитника норвежского «Стабека» Кристоффера Аскильдсена.

Итальянский клуб приобрел 19-летнего игрока на правах аренды с обязательным правом выкупа. 

О сумме сделки неизвестно. Контракт подписан до 30 июня 2020 года.

В чемпионате Норвегии сезона-2019 норвежский хавбек сыграл в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Сампдория» подписала хавбека «Наполи» Лоренцо Тонелли

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жизнь взаймы
Сегодня, 22:00Александр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
ОфициальноГальего стал игроком «Осасуны»
Сегодня, 14:32 Комментарии2
Слимани хочет вернуться в «Лестер»
Вчера, 22:36 Комментарии2
ОфициальноЗащитник «Аталанты» перешел в «Рому» на правах аренды
Вчера, 22:05 Комментарии1
Официально«Лидс» арендовал игрока «Лейпцига»
Вчера, 15:25 Комментарии3
ОфициальноТурецкий клуб арендовал нападающего «Ростова»
Вчера, 11:49 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 22:21
Молодой и перспективный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100